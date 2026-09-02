भारत और अमेरिका में जेल जा चुके हैं राम कपूर! पिता को याद करके बोले 'उनकी मौत से खुश था...दर्द खत्म हो गया था'

Ram Kapoor Jail Story: हाल ही में एक इंटरव्यू में, राम कपूर ने कॉलेज के दिनों में भारत और अमेरिका में जेल में बिताई एक रात को याद किया है और इससे जुड़ी बातें शेयर की हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/ram-kapoor-reveals-he-was-in-jail-in-india-and-the-us-says-my-dad-didnt-come-to-free-me-8514920/ Copy

Ram Kapoor Jail Story: मशहूर टीवी एक्टर राम कपूर हाल ही में एकता कपूर के शो ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ में नज़र आए थे. शो में अपनी गलतियों को सुधारने का उनका सफ़र सबसे मुश्किल था और इसी दौरान राम कपूर ने अपनी ज़िंदगी के तीन सबसे अहम राज़ भी खोले. अब, नयनदीप रक्षित के साथ बातचीत में, राम कपूर ने उस राज़ के बारे में फिर से बात की और अपनी ज़िंदगी का एक और चौंकाने वाला राज़ भी बताया. अपने हालिया इंटरव्यू में, राम कपूर ने भारत और अमेरिका में जेल जाने के अपने अनुभव के बारे में बात की है.

जेल में एक रात बिताने पर बोले राम कपूर

एक भावुक बातचीत में, राम कपूर ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे और मज़ाकिया अंदाज़ में एक ऐसे राज़ का भी ज़िक्र किया जो शो में नहीं दिखाया गया था. राम ने कहा, ‘मैं दो देशों भारत और अमेरिका में जेल जा चुका हूं, यह सिर्फ़ एक रात के लिए था. कॉलेज के दिनों में इंसान कई बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर बैठता है और कभी-कभी पकड़े जाने पर आपको तब तक जेल में एक रात बितानी पड़ती है जब तक कि वे आपको घर जाने न दें.’

‘मेरे पिता मुझे छुड़ाने नहीं आए’

जब उनसे पूछा गया कि उनकी गिरफ़्तारी पर उनके पिता का क्या रिएक्शन था, तो राम ने कहा, ‘मेरे पिता मुझे छुड़ाने नहीं आए. मैं अकेला था और उन सालों में डैड मुझसे बात नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं उन्हें और उनकी कंपनी को छोड़कर भाग गया था. मैं एक्टर बनना चाहता था’. ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ शो में राम कपूर ने बताया था, ‘मैंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग में उनकी मदद की थी. 63 साल की उम्र में उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर का पता चला और उनका ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं था. कीमोथेरेपी के 18 सेशन के बाद उनका कैंसर लगभग खत्म हो गया था और वे इतनी अच्छी तरह ठीक हुए कि 73 साल की उम्र तक उन्होंने अच्छी ज़िंदगी जी. जब कैंसर दोबारा हुआ, तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि स्थिति गंभीर है, लेकिन वे उम्मीद के साथ वही इलाज दोबारा करने की कोशिश करने वाले थे.’

मैं उनसे अलग हो गया और एक्टर बन गया

राम ने आगेत बात करते हुए कहा कि ‘मैंने हमेशा अपने पिता को चुनौती दी थी, वे बहुत अमीर और बड़े आदमी थे. मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता था, इसलिए मैं उनसे अलग हो गया और एक्टर बन गया. मैं उनकी कंपनी में नहीं गया, मेरे और मेरे पिता के बीच कभी नहीं बनी. हमारी हमेशा लड़ाई होती थी और मुझे कभी परिवार वाला अपनापन नहीं मिला. मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीता रहा. जब उनका कैंसर दोबारा हुआ, तो वे सिंगापुर में थे. उस समय कोविड का दौर था और सब कुछ लॉकडाउन था उन्होंने गौतमी को फ़ोन किया और कहा कि वे मुझसे बात करना चाहते हैं, फिर हमारी फ़ोन पर बात होने लगी.असल में, उन्होंने तय कर लिया था कि वे अब कैंसर से लड़ना नहीं चाहते और दुनिया से जाना चाहते हैं. लेकिन वे अकेले यह कदम उठाने से डर रहे थे और नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले. उन्हें लगा कि उन्हें मेरी ज़रूरत है और उन्होंने साफ़-साफ़ मुझसे पूछा, ‘क्या तुम मरने में मेरी मदद कर सकते हो?’ ज़ाहिर है, मेरा रिएक्शन भी वैसा ही था जैसा किसी और का होता, लेकिन उन्होंने मुझे समझा लिया कि अगर मैंने मदद नहीं की तो वे अकेले ही मर जाएंगे उन्होंने मुझे कोई और विकल्प नहीं दिया.

मैं उनका हाथ पकड़कर रखूं और उन्हें जाने दूं

राम ने आगे बताया, ‘उनकी शर्तें थीं मैं यह बात किसी को न बताऊं और उन्हें अकेला न छोड़ूं जब मुझे ICU में रखा जाए, तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा.हम भर्ती तो हो गए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कोई इलाज नहीं हो रहा था. मेरी मां, मेरी बहन, किसी को नहीं. वह बस चाहते थे कि मैं उनका हाथ पकड़कर रखूं और उन्हें जाने दूं. मैंने उनसे वादा किया था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझमें इतनी हिम्मत होगी या नहीं. जैसे-जैसे उन्हें पता था कि मैं यह कर सकता हूं और उन्हें अकेले रहने से डर लगता था. पिता ने कहा कि उनके अंतिम संस्कार पर कोई रोए नहीं और मरने के बाद उसी दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए. जैसे-तैसे, मैंने उनका हाथ पकड़ा और हर दिन उन्हें जाने में मदद की. मेरी मां और बहन अभी भी मुझसे बात नहीं करतीं. 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है जो एक बच्चा अपने माता-पिता के लिए कर सकता है.। हर कोई राजा की तरह जीता है, मेरे पिता राजा की तरह मरे, उन्होंने मुझे मेरी ताकत का एहसास कराया. उनकी वजह से मैंने मौत को इतना करीब से देखा और अब मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है उनकी मौत को इतने करीब से देखकर मैंने जीना सीखा.’