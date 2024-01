Hindi Entertainment Hindi

Ram Mandir Listen To The Bhajans Sung By Sonu Nigam Anuradha Paudwal And Shankar Mahadevan In Ram Mandir Video Viral

Ram Mandir : सुनिए राम मंदिर में सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन के गाए भजन, Video Viral

Ram Mandir Pran Pratishtha: अयोध्या राम मंदिर परिसर में सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने अपनी प्रस्तुति देकर रामभक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया है.

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या के साथ आज पूरा देश राममय हो गया है और हर जगह दिवाली जैसा महौल है. 500 वर्षों के बाद आज अयोध्या में श्रीरामलला पधारने वाले हैं. लोग प्रभु श्रीराम के भक्ति में डूबे हुए हैं और चारो ओर उत्सव जैसा महौल है. वहीं, श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी हजारों क्विंटल फूलों से सजी हुई है. प्रभु श्रीराम की प्राण-प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ गई है और मंदिर में राम भजन का दौर शुरू हो गया है. इस शुभ महोत्सव में शामिल होने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों से कई हस्तियां पहुंच चुके हैं. इसी बीच राम मंदिर में सिंगर अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और शंकर महादेवन समेत कई मशहूर गायकों ने राम भजन गाए तो आइए इस शुभ दिन पर सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन के गाए हुए गाने आपको भी सुनाते हैं.

अनुराधा पौडवाल के गाए हुए भजन

रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या का उत्साह चरम पर है. निकले गए शुभ मुहूर्त पर प्रभु श्रीराम की नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी इसी बीच अयोध्या पहुंची सिंगर अनुराधा पौडवाल ने राम मंदिर परिसर में अपनी प्रस्तिति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है. इस पावन अवसर पर अनुराधा पौडवाल के गाए हुए गाना को सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग झूम उठे.

#WATCH | Singer Anuradha Paudwal sings Ram Bhajan at Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya ahead of the Pran Pratishtha ceremony. pic.twitter.com/ZuKe4w5FCm — ANI (@ANI) January 22, 2024

सोनू निगम ने गया ‘राम सिया राम’

सिंगर सोनू निगम अयोध्या राम मंदिर परिसर में गाना गाकर रामभक्तों का मन मोह लिया है, शेयर किये गए वीडियो में आप भी सुन सकते हैं कि उन्होंने कितनी भक्तिभाव से ‘होइहे वही जो राम रची रखा’ गाना गाकर लोगों को राम भक्ति में लीन कर दिया. उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामचरितमानस की चौपाइयां गाईं और अपनी प्रस्तुति से तालियां बटोरीं. इस दौरान संत तालियां बजाते नजर आए. सोनू ने कार्यक्रम में आध्यात्मिक माहौल बना दिया और जय श्री राम के साथ अपना परफॉर्मेंस को समाप्त किया.

#WATCH | Singer Sonu Nigam sings ‘Ram Siya Ram’ at Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya ahead of the Pran Pratishtha ceremony. pic.twitter.com/LAYHhu2AvX — ANI (@ANI) January 22, 2024

शंकर महादेवन का राम भजन

चारों ओर उत्सव जैसा माहौल है और राम की नगरी में बड़ी-बड़ी हस्तियों का जमावड़ा के बिच मशहूर सिंगर शंकर महादेवन ने ‘श्रीराम चंद्र कृपालु भजमन’ गाना की प्रस्तुति देकर सभी का दिल जीत लिया. इन सिंगर्स की परफॉरमेंस देखने के बाद रामभक्ति में लीन सभी भक्तजन काफी खुश हो गए. आपको बता दें कि सोनू निगम के बाद अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने भी अपनी भक्तिपूर्ण प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

#WATCH | Singer-composer Shankar Mahadevan sings Ram Bhajan at Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya ahead of the Pran Pratishtha ceremony. pic.twitter.com/n5ObAHJiBR — ANI (@ANI) January 22, 2024