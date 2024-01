Ram Mandir Pran Pratishta: राम लला की भक्ति में डूबी हेमा मालिनी, मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति संग किया डांस

Ram Mandir Pran Pratishta: अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा (Ram Mandir Pran Pratishta) का विधान पूरा हो गया है और साथ ही श्रीराम के प्रथम दर्शन हो गए हैं. इससे पहले मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी पहुंचे और उन्होंने प्राण-प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प लिया और साथ ही राम लला के दर्शन पूरे देश को करवाए. इस दौरान राम लाला पीतांबर से सुसोभित थे जिसमें उन्हें देखकर हर किसी की आंखे नम हो गई. इस खास पल को देखने के लिए देश-विदेश से कई अतिथि पहुंचे हैं. इनमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और साथ ही मुंकेश अंबानी और नीता अंबानी तक शामिल थे. ऐसे में अब बीजेपी के दो मंत्रियो का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जो इस पल को पूरी तरह से खुलकर जी रही हैं.

दरअसल राम के जन्मभूमि अयोध्या में इस वक्त कई सारे सितारे पहुंचे हुए हैं और उन्होंने इस पल में खुद को खो दिया है और केवल राम भक्त की तरह वहां पर हाजरी लगा रहा हैं. इसी बीच में अब बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी अयोध्या के राम मंदिर परिसर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ डांस करती नजर आईं और दोनों का ये खास पल कैमरे में कैद हो गया है, जो अब जमकर वायरल हो रहा है.

#WATCH | BJP MP and actor Hema Malini seen dancing with Union Minister Sadhvi Niranjan Jyoti at the Ram Temple premises in Ayodhya. pic.twitter.com/RPy8lf0DNx

— ANI (@ANI) January 22, 2024