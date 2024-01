Ram Mandir Pran Pratishtha : प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंची फिल्मी हस्तियों ने जताई खुशी, जानिए किसने क्या कहा?

Ram Mandir Pran Pratishtha : अयोध्या के राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत सिंगर सोनू निगर और अनुराधा पौडवाल के भजन से हुआ. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश-दुनिया की बड़ी हस्तियां अयोध्या पहुंची है. शहंशाह अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार रजनीकांत समेत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज हस्तियां भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पहुंची हैं. इन फिल्मी सितारों को भी राम मंदिर उद्घाटन का न्योता भेजा गया था. सोनू निगर, शंकर महादेवन और अनुराधा पौडवाल के भजन से राम मंदिर का परिसर भक्तिभाव में डूब गया, सभी ने भगवान राम का स्वागत करने के लिए भजन में अपनी भागीदारी दिखाई. इस बीच कई फिल्मी हस्तियों ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर खुशी जताई और अपनी प्रतिक्रिया दी.

संगीतकार अनु मलिक

प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे संगीतकार अनु मलिक ने कहा, ‘मैं यहां आकर बहुत खुश हूं और हम उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा होगी. मैं भगवान श्री राम और भगवान हनुमान का आभारी हूं कि मैं इस पल का साक्षी बन रहा हूं.’

‘श्रीकृष्ण’ फेम एक्टर नितीश भरद्वाज

टेलीविजन के ‘श्रीकृष्ण’ फेम एक्टर नितीश भरद्वाज ने कहा, पूरा उत्सव का वातावरण है, यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है. इतनी सुंदर नगरी बनाई है. पुन: एक बार जो प्राचीन गौरव था वो एक बार फिर यहां मंदिर के रूप में दिखाई दे रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है.

#WATCH | Singer-composer Shankar Mahadevan sings Ram Bhajan at Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya ahead of the Pran Pratishtha ceremony. pic.twitter.com/n5ObAHJiBR

