Ram Mandir: PVR INOX करेगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण, इतने थिएटर्स में आएंगे 'राम'

Ram Mandir Pran Pratishtha Seen ON PVR INOX: अयोध्या में 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा (Ram Mandir Pran Pratishtha) होने वाली है और इसके लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज कर तैयार हो गई है. 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के गर्भगृह में की जाएगी और फिलहाल गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है. इस खास दिन में शामिल होने के लिए देश के बड़े राजनेता,बॉलीवुड सितारे,खिलाड़ी और साथ ही कई सारे साधु संत भी इसका हिस्सा बनेंगे और अब इस खास दिन को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल इस भव्य आयोजन को स्पेशल बनाने के लिए पीवीआर आईनॉक्स लिमिटेड ने ऐलान किया है कि वह 22 जनवरी, 2024 को अपने सिनेमाघरों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग करेगा (Pran Pratishtha Seen ON PVR INOX)

अयोध्या में सोमवार को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देशभर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. ऐसे में इस खास पल को देखने के लिए लोग आतुर हो रहे हैं और इसमें हर कोई अपने तरीके से शामिल होने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में अब इस लिस्ट में भारत की शीर्ष मल्टीप्लेक्स कंपनी, पीवीआर आईनॉक्स लिमिटेड ने एक बड़ी कदम उठाया है और घोषणा करते हुए कहा कि 22 जनवरी को राम लला को आप अब बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं.

PVR INOX ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ‘इस खल पल के अवसर पर हमसे जुड़े और 22 जनवरी, 2024 को PVR और INOX में अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन की लाइव स्क्रीनिंग देखें. इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए अपनी सीट बुक करेंऔर प्रत्येक टिकट के साथ निःशुल्क पॉपकॉर्न कॉम्बो का आनंद लें’. T&C applies. बता दें पीवीआर आईनॉक्स भारत के 70+ शहरों के 160+ सिनेमाघरों में सीधा प्रसारण करेगा और इसकी स्क्रीनिंग सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी.

Join us for a momentous occasion! Watch the live screening of the Ayodhya Ram Mandir Inauguration at PVR and INOX on January 22nd, 2024.

Secure your seat for this monumental event and enjoy a complimentary popcorn combo with every ticket. *T&C applies.

Book now:… pic.twitter.com/UQaWTEeFME

