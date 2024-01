Ram Mandir : अमिताभ बच्चन को देख PM मोदी ने इशारों में पूछा- अब कैसा है आपका हाथ? वायरल हुआ Video

Ayodhya Ram Mandir : सोमवार, 22 जनवरी का ये दिन आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. जिस पल का दुनियाभर के हिंदुओं को इंतजार था, अयोध्या स्थित वो राम मंदिर आज प्राण प्रतिष्ठित हो गई. राम मंदिर में अयोध्या के राजा और भगवान राम विराजमान हो गए हैं, पूरी दुनिया आज इस दिन की प्रत्यक्षदर्शी बनीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की और आम जनता के लिए मंदिर के द्वार खोले. सोशल मीडिया पर राम मंदिर की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं. पूजा पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दंडवत लेट कर रामलला का आशीर्वाद लिया. इसके बाद वो मंदिर परिसर में मौजूद हस्तियों से मिले. एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मेहमानों से मिलते हुए पीएम मोदी और बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन के बीच एक छोटी सी बातचीत भी हुई.

राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए फिल्मी हस्तियां भी बडी संख्या में अयोध्या पहुंची थीं. बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन अपने बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे. पिता-पुत्र की जोड़ी ने इस शुभ अवसर पर सफेद कुर्ता-पायजामा पहना. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी मेहमानों से बारी-बारी मिलते हुए जब पहली लाइन में खड़े अमिताभ बच्चन को देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं. अमिताभ ने भी पीएम मोदी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और दोनों के बीच कुछ शब्दों का आदान-प्रदान हुआ. देखने पर ऐसा मालूम होता है कि शायद पीएम मोदी, बिग बी से उनके हाथ की चोट के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें हाथ की ओर इशारा करते हुए देखा गया, जिसकी हाल ही में ‘बिग बी’ ने सर्जरी करवाई थी. पिता अमिताभ के पास खड़े अभिषेक बच्चन ने भी नमस्ते की मुद्रा में पीएम मोदी का अभिवाद किया.

#WATCH | PM Narendra Modi greets Actor Amitabh Bachchan present at the Shri Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya #RamMandirPranPrathistha pic.twitter.com/72E2M0FcCD

— ANI (@ANI) January 22, 2024