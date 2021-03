Ram Setu Shooting Akshay Kumar, Nushrratt Bharuccha, Jacqueline Fernandez fly to Ayodhya for mahurat shot: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मोस्ट अवेटड फिल्मों से एक रामसेतु (Ram Setu) का का मुहूर्त शॉट आज अयोध्या में होना है. इस फिल्म की कहानी भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की जड़ों पर आधारित होगी. राम सेतु (Ram Setu) अगले साल सिनेमाघरों में आएगी और आज से अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इसकी शूटिंग शुरु कर देंगे. इस फिल्म में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ नुशरत भरूचा (Nushrat Bharucha) और जैकलीन फर्नाडीज (Jacqueline Fernandez) भी दिखाई देंगी. Also Read - Akshay Kumar की फिल्म 'राम सेतु' का अयोध्या में होगा मुहूर्त शॉट, 'खिलाड़ी कुमार' का होगा नया अवतार

स्पेशल फिल्म, स्पेशल शुरुआत… फिल्म रामसेतु (Ram Setu) की टीम मुहूर्त शूट के लिए अयोध्या रवाना हुई. जर्नी शुरू हो गई. आप सभी की स्पेशल विशेज की जरुरत. फिल्म का निर्माण अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के प्रोडक्शन हाउस के तहत किया जाएगा. अभिषेक शर्मा फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं. Also Read - 2022 में आएगी अक्षय कुमार की 'राम सेतु', फिल्म में भगवान राम की खोज करते देंगे दिखाई

राम सेतु (Ram Setu) फिल्म का निर्देशन अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) करेंगे, डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर होंगे. बता दें कल ही ये बताया गया है कि अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) इस फिल्म को को-प्रोड्यूस करेगी.

अक्षय (Akshay Kumar) के वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय के हाथ में कई प्रोजेक्ट्स हैं. वो पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, रक्षाबंधन, अतरंगी रे और बेल बॉटम जैसी फिल्मों में नजर आएंगे