Ram Setu Trailer Releases: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर अपकमिंग फिल्म ‘राम सेतु’ (Ram Setu) का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म ‘राम सेतु’ के अस्तित्व को लेकर छिड़ी बहस पर आधारित है. अनाउंसमेंट के बाद से ही यह फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी. अभिषेक शर्मा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. अक्षय कुमार की इस मल्टीस्टारर फिल्म का ट्रेलर एक्शन, थ्रिलर और रोमांच से भरपूर है. फिल्म की कहानी रामसेतु को बचाने के मिशन के बारे में है. जी स्टूडियो के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर ट्रेलर रिलीज किया गया है. 2 मिनट 9 सेकेंड का ट्रेलर आपके लिए बहुत कुछ जरूर छोड़कर जाएगाAlso Read - 10 की हुई अक्षय-ट्विंकल की बेटी नितारा कुमार, जन्मदिन पर एक्टर ने शेयर की दिल छू लेने वाली Video

अक्षय कुमार ने फिल्म का ट्रेलर साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है ‘आपने राम सेतु की पहली झलक को पसंद किया था. उम्मीद है कि आप इसके ट्रेलर को और भी पसंद करेंगे और इस दिवाली आइए अपने पूरे परिवार के साथ राम सेतु की दुनिया का हिस्सा बनने.’ अभिषेक शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म के डायलॉग्स उन्होंने डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी के साथ मिलकर लिखे हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा जैकलीन फर्नांडीज, नुसरत भरूचा, सत्यदेव कंचाराणा और नसर जैसे कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है. Also Read - तंबाकू बेचने पर प्रकाश झा ने लगाई शाहरुख, अक्षय और अजय को फटकार, बोले- जब 50 करोड़ मिल रहे हैं तो...

You loved the first glimpse of #RamSetu…

Hope you show even more love to the trailer.

और इस दिवाली, आइये अपने पूरे परिवार के साथ राम सेतु की दुनिया का हिस्सा बनने|

#RamSetu. 25th October. Only in Theatres worldwide.

https://t.co/Di7MEqbQGR

— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 11, 2022