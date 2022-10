Ram Setu Twitter Review: अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडीज, नुसरत भरुचा स्टारर एक्शन-एडवेंचर राम सेतु आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. अभिषेक शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी ‘रामसेतु’ की तलाश में आधारित है और इस सेतु की तलाश करने अक्षय कुमार निकलते हैं. दिवाली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्‍म को दर्शकों से मिलीजुली प्र‍तिक्रिया मिल रही है. फिल्म देखकर लौट रहे दर्शक अक्षय की राम सेतु की जमकर तारीफें कर रहे हैं. फिल्म को अभी तक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ही मिल रहा है. फैंस ने राम सेतु को परफेक्ट दिवाली गिफ्ट बता दिया है. अक्षय कुमार की ये फिल्म देखने का मूड बना रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले यहां पढ़ें लोगों को कैसी लगी ‘राम सेतु’Also Read - 'PS-1' देख कैटरीना कैफ का साउथ फिल्मों के लिए फिर उमड़ा प्यार, बोलीं- करना चाहती हूं और भी मूवीज

इंटरवल तक तो बेहतरीन लगी, हिंदी फिल्म के अनुभव से पहले कभी नहीं देखा. अपनी संस्कृति और विरासत को इस तरह देखना काफी रोमांचक लगा. इतने सारे तथ्यों से अवगत नहीं था। अंडरवाटर सीक्वेंस लुभावने हैं.

जानें कैसी लगी ‘राम सेतु’

#RamSetu – Interval. Excellent so far. Ever seen before Hindi movie experience. Rediscovery of heritage is amazing. Wasn’t aware of so many facts. Underwater sequences are breathtaking. — Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) October 25, 2022

यहां देखें बाकि का रिव्यू

फैंस हुए अक्षय के मुरीद

Honest Interview of #RamSetu First Half –

1) Screenplay is fast like a bullet

2) 1-2 Scenes were unnecessary but short duration don’t feel long

3) Scenes Under water VFX and The Exosuit Scene with Om Namah Shivay BGM

4) Ram Setu Walking scene

5) Storm scene and AP intro♥️🔥 — 🏴‍☠️🗡️GURU 🌹 KHATRI 🚬☠️ (@GuruGulaabKhtri) October 25, 2022

लोगों को पसंद आ रही अक्षय की फिल्म

#RamSetu -Movie is getting more interesting after interval pic.twitter.com/noQd3A5NIt — Amandeep Bajpai (@amandeep_bajpai) October 25, 2022

‘राम सेतु’ बॉक्‍स ऑफिस पर अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्‍होत्रा की ‘थैंक गॉड’ के साथ रिलीज हुई है. दोनों फिल्‍मों के क्‍लेश से जहां नुकसान है, वहीं दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ जैसे त्‍योहार के कारण बॉक्‍स ऑफिस पर फायदा भी हो सकता है. एक यूजर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं. यूजर ने फिल्म की काफी तारीफ की है और अक्षय को फुल ऑफ एनर्जी बताया है.