EnglishHindi

दाऊद इब्राहिम के साथ उस वायरल फोटो का क्या था सच? मंदाकिनी ने तोड़ी चुप्पी कहा 'फोटो ने जिंदगी भर दिया दर्द'

Mandakini On Photo With Dawood Ibrahim: मंदाकिनी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम के साथ वाली तस्वीर तब ली गई थी जब वह एक शो के सिलसिले में दुबई में थीं, न कि किसी मैच के लिए

Edited By: Shilpi Singh
Updated: September 17, 2026, 7:45 AM IST
दाऊद इब्राहिम के साथ उस वायरल फोटो का क्या था सच? मंदाकिनी ने तोड़ी चुप्पी कहा 'फोटो ने जिंदगी भर दिया दर्द'

Mandakini On Photo With Dawood Ibrahim: दिग्गज एक्ट्रेस मंदाकिनी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ अपनी उस तस्वीर पर चुप्पी तोड़ी है, जो उनके करियर के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गई थी और उन्होंने कहा कि इस घटना से बहुत नुकसान हुआ. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब वह तस्वीर ली गई थी, तो न तो उन्हें दाऊद ने बुलाया था और न ही वह मैच देखने के लिए दुबई गई थीं. मंदाकिनी ने कहा कि कलाकार हज़ारों लोगों से मिलते हैं और दूसरे उनके बारे में क्या लिखते या कहते हैं, इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता. एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उन्हें 1980 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड से कथित फंडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

एक कलाकार को हजारों लोग मिलते हैं

और पढ़ें: मंदाकिनी ने मचाई तबाही, चित्रकूट में टूटा 23 साल का रिकॉर्ड, बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू

ANI से बात करते हुए मंदाकिनी ने तस्वीर के आसपास की परिस्थितियों को याद किया और कहा कि ‘जो भी लोग लिखना चाहे, जो भी बोलना चाहे, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है. एक कलाकार को हजारों लोग मिलते हैं और हम सबके लिए बराबर हैं, मैं मैच देखने के लिए दुबई भी नहीं गया. हम वहां किसी शो के लिए गए थे. मैच में बहुत सारे लोग बैठे थे और वह वहीं बैठा था’.

मुझे दाऊद ने नहीं बुलाया था

मंदाकिनी ने आगे बात करते हुए कहा कि ‘नहीं, मुझे दाऊद ने नहीं बुलाया था. मुझे नहीं पता था कि विवाद कैसे बनता है या किसी चीज़ को दिलचस्प कैसे बनाया जाता है’. मंदाकिनी ने विवाद के असर के बारे में भी बात की और कहा कि इससे काफी नुकसान हुआ, उन्होंने माना कि बाद में उन्हें ऐसे मामलों को संभालने के लिए एक टीम होने की अहमियत समझ आई. विवाद से काफी नुकसान हुआ बाद में मुझे पता चला कि इन सब चीज़ों को संभालने के लिए एक टीम होनी चाहिए मैंने हर जगह इन अफ़वाहों का खंडन किया’.

डरवर्ल्ड की फंडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी

एक्टर ने आगे कहा कि उनके इनकार की खबर मीडिया में भी आई थी. मंदाकिनी ने यह भी साफ़ किया कि उन्हें 1980 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की फंडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. मंदाकिनी ने कहा,’उस समय यह भी छपा था कि मैंने अफ़वाहों का खंडन किया है. मुझे 80 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड फंडिंग के बारे में पता भी नहीं था. मुझे इन बातों का पता उन फ़िल्मों से चला जो बाद में बनीं.’ मंदाकिनी को राज कपूर की डायरेक्ट की गई अपनी पहली फ़िल्म ‘राम तेरी गंगा मैली’ से शोहरत मिली, 1985 में रिलीज़ हुई यह फ़िल्म बहुत सफल रही और इसने उन्हें 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा के प्रमुख चेहरों में से एक के तौर पर स्थापित किया.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shilpi Singh

Shilpi Singh

शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.