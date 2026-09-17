दाऊद इब्राहिम के साथ उस वायरल फोटो का क्या था सच? मंदाकिनी ने तोड़ी चुप्पी कहा 'फोटो ने जिंदगी भर दिया दर्द'

Mandakini On Photo With Dawood Ibrahim: मंदाकिनी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम के साथ वाली तस्वीर तब ली गई थी जब वह एक शो के सिलसिले में दुबई में थीं, न कि किसी मैच के लिए

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Mandakini On Photo With Dawood Ibrahim: दिग्गज एक्ट्रेस मंदाकिनी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ अपनी उस तस्वीर पर चुप्पी तोड़ी है, जो उनके करियर के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गई थी और उन्होंने कहा कि इस घटना से बहुत नुकसान हुआ. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब वह तस्वीर ली गई थी, तो न तो उन्हें दाऊद ने बुलाया था और न ही वह मैच देखने के लिए दुबई गई थीं. मंदाकिनी ने कहा कि कलाकार हज़ारों लोगों से मिलते हैं और दूसरे उनके बारे में क्या लिखते या कहते हैं, इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता. एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उन्हें 1980 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड से कथित फंडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

एक कलाकार को हजारों लोग मिलते हैं

ANI से बात करते हुए मंदाकिनी ने तस्वीर के आसपास की परिस्थितियों को याद किया और कहा कि ‘जो भी लोग लिखना चाहे, जो भी बोलना चाहे, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है. एक कलाकार को हजारों लोग मिलते हैं और हम सबके लिए बराबर हैं, मैं मैच देखने के लिए दुबई भी नहीं गया. हम वहां किसी शो के लिए गए थे. मैच में बहुत सारे लोग बैठे थे और वह वहीं बैठा था’.

मुझे दाऊद ने नहीं बुलाया था

मंदाकिनी ने आगे बात करते हुए कहा कि ‘नहीं, मुझे दाऊद ने नहीं बुलाया था. मुझे नहीं पता था कि विवाद कैसे बनता है या किसी चीज़ को दिलचस्प कैसे बनाया जाता है’. मंदाकिनी ने विवाद के असर के बारे में भी बात की और कहा कि इससे काफी नुकसान हुआ, उन्होंने माना कि बाद में उन्हें ऐसे मामलों को संभालने के लिए एक टीम होने की अहमियत समझ आई. विवाद से काफी नुकसान हुआ बाद में मुझे पता चला कि इन सब चीज़ों को संभालने के लिए एक टीम होनी चाहिए मैंने हर जगह इन अफ़वाहों का खंडन किया’.

डरवर्ल्ड की फंडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी

एक्टर ने आगे कहा कि उनके इनकार की खबर मीडिया में भी आई थी. मंदाकिनी ने यह भी साफ़ किया कि उन्हें 1980 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की फंडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. मंदाकिनी ने कहा,’उस समय यह भी छपा था कि मैंने अफ़वाहों का खंडन किया है. मुझे 80 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड फंडिंग के बारे में पता भी नहीं था. मुझे इन बातों का पता उन फ़िल्मों से चला जो बाद में बनीं.’ मंदाकिनी को राज कपूर की डायरेक्ट की गई अपनी पहली फ़िल्म ‘राम तेरी गंगा मैली’ से शोहरत मिली, 1985 में रिलीज़ हुई यह फ़िल्म बहुत सफल रही और इसने उन्हें 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा के प्रमुख चेहरों में से एक के तौर पर स्थापित किया.