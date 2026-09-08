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एनिमल' के बाद रणबीर कपूर का 'राम' बनना पड़ा भारी! 'एनिमल' छवि देखकर गुस्से से लाल हुआ यह शख्स...सुनाई खरी-खोटी

Shiv Sagar On Ranbir Kapoor As Ram: शिव सागर ने कहा कि एनिमल में रणबीर कपूर के जटिल किरदार के बाद, उन्हें रणबीर कपूर को भगवान राम के तौर पर स्वीकार करने में मुश्किल हो रही है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: September 8, 2026, 11:29 AM IST
एनिमल' के बाद रणबीर कपूर का 'राम' बनना पड़ा भारी! 'एनिमल' छवि देखकर गुस्से से लाल हुआ यह शख्स...सुनाई खरी-खोटी

Shiv Sagar On Ranbir Kapoor As Ram: जब से नितेश तिवारी की आने वाली रामायण में रणबीर कपूर को भगवान राम के रोल के लिए चुना गया है, तब से फैंस की राय बंटी हुई है. टीज़र और फ़र्स्ट लुक आने के बाद, कई दर्शकों को लगा कि वह सही पसंद हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी शक था. अब, रामानंद सागर (जिन्होंने इस महाकाव्य का सबसे यादगार रूपांतरण बनाया था) के पोते शिव सागर ने कहा है कि रणबीर इस फ़िल्म में अपने पिछले किरदारों की छवि भी साथ लाएंगे और रणबीर कपूर को कास्ट किए जाने पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है.

किसी नए चेहरे को लिया जाना चाहिए था

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शिव सागर मशहूर फ़िल्ममेकर रामानंद सागर के पोते हैं, जिन्होंने 1987 में दूरदर्शन पर ‘रामायण’ और उसके बाद ‘लव-कुश’ बनाया था. हाल ही में, शिव ने भगवान राम के रोल के लिए रणबीर कपूर को चुने जाने पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की, खासकर इसलिए क्योंकि रणबीर ने ‘एनिमल’ फ़िल्म में एक हिंसक व्यक्ति का किरदार निभाया था. ANI के अनुसार, शिव सागर ने कहा, ‘उस एक कास्टिंग को छोड़कर, मुझे बाकी कास्टिंग बहुत पसंद है. व्यक्तिगत रूप से, मैं रणबीर कपूर को राम के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ‘एनिमल’ के बाद, मैं उन्हें राम के रूप में नहीं देख सकता. जब मैं राम जी को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि किसी नए चेहरे को लिया जाना चाहिए था.’

मार्केटिंग में मदद चाहिए इसलिए रणबीर बने राम?

शिव सागर ने आगे कहा कि हमने रणबीर को अलग-अलग किरदारों में देखा है, वह बहुत अच्छे एक्टर हैं. निजी तौर पर, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है. मुझे लगता है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें इसलिए लिया होगा क्योंकि उन्हें मार्केटिंग में मदद चाहिए थी और शायद अगर वे रणबीर को नहीं लेते, तो फिल्म की मार्केटिंग इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती. तो यह भी सोचने वाली बात है, लेकिन मेरा निजी तौर पर मानना ​​है कि ऐसे किरदारों के लिए किसी नए चेहरे को लेना बेहतर होता है’.

रामायण के बाद क्या ‘एनिमल’ जैसी फ़िल्म में स्वीकार किया जाएगा?

शिव सागर ने आगे कहा ‘क्योंकि रामायण के बाद, क्या उन्हें ‘एनिमल’ जैसी फ़िल्म में फिर से स्वीकार किया जाएगा? खासकर जब बात राम जी और रामायण की हो, तो लोग थोड़े ज़्यादा संवेदनशील और भावुक होते हैं और यह कोई माइथोलॉजी (पौराणिक कथा) नहीं है. पश्चिम में हम इसे माइथोलॉजी कहते हैं. भारत में भी इसे माइथोलॉजी कहा जाता है, लेकिन यह हमारा इतिहास है. लोग रोज़ उनकी पूजा करते हैं वे (राम) हमारा इतिहास हैं.’ हालांकि, शिव सागर का यह भी मानना ​​है कि उनकी अपनी राय चाहे जो भी हो, फिल्म का आखिरी फैसला हमेशा जनता के हाथ में ही होता है.’

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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