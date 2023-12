Hindi Entertainment Hindi

Ramanand Sagar Jamwant Akka Shrikant Rajshekhar Upadhyay Then And Nwo Pictures Will Shock You

Ramayan Jamwant: रामायण के 'जामवंत' 36 साल बाद अब दिखते हैं ऐसे, पहचानना हो जाएगा मुश्किल

Ramanand Sagar Jamwant: रामायण के हर किरदार को लोगों ने अपने दिलों में बसाया था और इसमें से एक था जामवंत का किरदार जो लोगों को जमकर भाया था, ऐसे में आइए जानते हैं अब वो कैसे दिखते हैं.

Ramanand Sagar Jamwant Then and Now Pictures: 1987 से 1988 तक दूरदर्शन (Doordarshan) पर आने वाला मशहूर शो रामानंद सागर (Ramanand Sagar) का रामायण (Ramayan) आपको तो याद ही होगा, ये शो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अधिक देखा जाने वाला शो है और फैंस इसे आज भी पसंद करते हैं. ‘रामायण’ में राम, सीता, लक्ष्मण और रावण के किरदार ने हर किसी के दिल को छू लिया था. आज तक ‘रामायण’ पर कई टीवी शोज बन चुके हैं, लेकिन रामानंद सागर की ‘रामायण’ की जगह कोई नहीं ले पाया. इसके साथ ही एक और किरदार था जो हर दिल में बस गया था और थे जामवंत जी जिन्होंने सीता को ढूंढने में राम की हर तरह से सहायता की थी. रामायण के इन्हीं मशहूर किरदारों में एक किरदार ‘जामवंत’ का भी था, जिसे श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय ने निभाया था. ऐसे में आइए जानते हैं कि वो कहां हैं.

Trending Now

‘रामायण’ के जामवंत अब दिखते हैं ऐसे

रामायण के जावंत का किरदा निभाने वाले राजशेखर उपाध्याय ने इस किरदार को इस तरह से निभाया था कि लोगों को आज भी ये भा जाते हैं. ‘श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय’ का चेहरा आपने आजतक नहीं देखा होगा और इस शो को आए हुए करीब 36 साल हो चुके हैं और हाल ही में उनका एक फोटो सामने आय़ा है जिसमें श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय का लुक सामने आ रहा है और वो कहीं औऱ नहीं बल्कि मशहूर श्री प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में पहुंचे थे औरइ दौरान उनकी तस्वीरें हर फैंस को पंसद आ रहा है.

You may like to read

36 साल बाद दिखा जामवंत का चेहरा

जामवंत के किरदार के लिए श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय का असली चेहरा फैंस ने नहीं देखा था, लेकिन 36 साल बाद उनके असली चेहरे का दीदार आखिर फैंस को ही गया है. हालांकि अब जामवंत के किरदार निभाने वाले श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय बेहद अलग दिखने लगे हैं और उनका असली चेहरा देखकर हर कोई हैरान रह गया है.



प्रेमानंद महाराज के दर पर ‘जामवंत’

इन तस्वीरों में श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय को पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में देखा जा सकता है. इस फोटो में वो हाथ में माइक लिए और साथ ही श्री प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में पहुंचे थे और उन्होंने जब वहां पर हाजरी लगाई तो कोई पहचान ही नहीं पाया. हालांकि जब हर किसी को पता चला तो प्रेमानंद महाराज ‘रामायण’ के ‘जामवंत’ को देख बेहद प्रसन्न हुए और इस दौरान उन्होंने उनके द्वारा निभाए गए किरदार पर रोशनी ड़ाली हैं और साथ ही जामवंत के कुछ डॉयलॉग्स बोले जिसने हर किसी को हैरा कर दिया. ऐसा माना जाता है कि जब राजशेखर बनारस में पढ़ाई करते थे तो उस वक्त रामनगर की मशहूर रामलीला में अभिनय भी करते थे.