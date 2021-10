Doordarshan Ramayan Actors Are No More With Us:‘रामायण’ (Ramayan) ये नाम ही काफी है उन दिनों को याद करने के लिए जब हर रविवार को लगभग हर घर में ये शो देखा जाता था. हाला ही में जब कोरोना का पहला लॉकडाउन लगा था तो फिर से इस टीवी पर दिखाया गया था और इस दौरान इसकी टीआरपी ने लोगों को हैरान कर दिया था. इतने दशकों बाद भी ‘रामायण’ (Ramayan) का ये क्रेज देखकर हर कोई हैरान हो गया. लेकिन आज फैंस के लिए एक बुरी खबर आ रही है कि रामायण (Ramayan) में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद अब हमारे बीच नहीं रहे. ऐसे में आइए एक नजर ड़ालते हैं उन सितारों के बारे में जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया.Also Read - Bigg Boss 15 Fees: जय भानुशाली से लेकर शमिता शेट्टी तक, जानें एक हफ्ते के कितनी फीस ले रहे हैं ये सितारे

हनुमान -दारा सिंह

'रामायण' में हनुमान का किरदार किसी आइकॉनिक रोल से कम नहीं था. इस किरदार को निभाने वाले अभिनेता दारा सिंह थे. इस रोल के जरिए दारा सिंह ने बतौर एक्टर तो खुद को अमर कर दिया लेकिन 12 जुलाई 2012 में उनका निधन हो गया.

सुग्रीव/बाली-श्याम सुंदर कलानी

रामानंद सागर की 'रामायण' में सुग्रीव और बाली का किरदार निभाने वाले एक्टर श्याम सुंदर ने हाल ही में दुनिया को अलविदा कहा है. अगर आपको याद हो तो बता दें कि इनका किरदार भी अपनी जगह पर बेहद मशहूर हुआ था औऱ लोगों ने इन्हें जमकर प्यार दिया था.

विभीषण – मुकेश रावल

वहीं ‘रामायण’ में विभीषण का रोल निभाने वाले एक्टर मुकेश रावल 15 नवंबर 2016 को एक ट्रेन एक्सिडेंट का शिकार हो गए थे. अचानक आई उनके निधन की खबर से उनके फैंस भी सदमे में थे. ‘रामायण’ के अलावा उन्होंने कई हिंदी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया था.

मंथरा -ललिता पवार

‘रामायण’ में दासी मंथरा का किरदार निभाकर सफलता नए आयाम छूने वालीं ऐक्ट्रेस ललिता पवार भी अब इस दुनिया में नहीं हैं. 24 फरवरी 1998 को उनका निधन हो गया, उन्हें हिंदी सिनेमा की दमदार खलनायिका के रूप में जाना जाता था.

महारानी सुनैना-उर्मिला भट्ट

महारानी सुनैना का किरदार निभाने वालीं पॉप्युलर बॉलिवुड ऐक्ट्रेस उर्मिला भट्ट भी 22 फरवरी 1997 को इस दुनिया से चल बसीं.

कुंभकर्ण-नलिन दवे

नलिन दवे याद हैं? शायद इस नाम से बहुत से लोग उन्हें न जानते हों, लेकिन ‘कुंभकर्ण’ के रोल से जरूर पहचान लेंगे. नलिन दवे ने ही रामानंद सागर की ‘रामायण’ में ‘कुंभकर्ण’ का किरदार निभाया था, अरविंद त्रिवेदी यानी ‘रामायण’ के रावण के साथ उन्होंने कई गुजराती फिल्मों में अपना जौहर दिखाया था.

मेघनाद-विजय अरोरा

ऐक्टर विजय अरोरा ने शुरुआत भले ही फिल्मों से की और जीनत अमान से लेकर आशा पारेख तक हर टॉप ऐक्ट्रेस के साथ काम किया, लेकिन उन्हें पॉप्युलैरिटी मिली ‘रामायण’ का मेघनाद इंद्रजीत बनकर हासिल हुई थी.

राजा जनक – मूलराज राजदा

माता जानकी पिता राजा जनक का रोल निभाने वाले अभिनेता मूलराज राजदा भी कुछ सालों पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. 23 सितंबर 2012 को उनका निधन हो गया था. वो गुजराती फिल्मों और टीवी सीरीज से ‘रामायण’ तक पहुंचे थे. वो न सिर्फ एक अभिनेता थे बल्कि लेखक और निर्देशक भी थे.

माता कौशल्या – जयश्री गडकर

‘रामायण’ में भगवान राम की माता कौशल्या का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जयश्री गडकर भी अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनका निधन 29 अगस्त 2008 को हुआ था. वो मशहूर मराठी एक्ट्रेस थीं, जिन्होंने कौशल्या के किरदार में जान डाल दी थी.