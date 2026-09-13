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Ramayan Documentary: पुरानी और नई 'रामायण' का महासंगम! रामानंद सागर की डॉक्यूमेंट्री दिवाली पर होगी रिलीज? गेस्ट बनेंगे रणबीर कपूर

Ramanand Sagar Ramayan Documentary: रामानंद सागर के मशहूर 1987 के टीवी शो 'रामायण' पर एक 60 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, जिसे उनके पोते शिव सागर डायरेक्ट कर रहे हैं

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: September 13, 2026, 1:04 PM IST
Ramayan Documentary: पुरानी और नई 'रामायण' का महासंगम! रामानंद सागर की डॉक्यूमेंट्री दिवाली पर होगी रिलीज? गेस्ट बनेंगे रणबीर कपूर

Ramanand Sagar Ramayan Documentary: 80 के दशक में जब रविवार की सुबह टीवी पर रामानंद सागर की ‘रामायण’ शुरू होती थी, तो सड़कें सुनसान हो जाती थीं. आज दशकों बाद भी उस शो का क्रेज और श्रद्धा वैसी ही बनी हुई है. दूसरी तरफ, नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही भव्य फिल्म ‘रामायण’ को लेकर सिनेमा प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. भारतीय टेलीविजन और सिनेमा के इतिहास से जुड़ी एक बेहद रोमांचक खबर सामने आ रही है. दरअसल रामानंद सागर की ऐतिहासिक ‘रामायण’ पर एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है, जिसमें पुरानी ‘रामायण’ का अनोखा मेल देखने को मिलेगा.

रामानंद सागर की ‘रामायण’ पर डॉक्यूमेंट्री

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रामानंद सागर के इस कालजयी शो ने भारतीय टेलीविजन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था. इस डॉक्यूमेंट्री में ‘रामायण’ के निर्माण के दौरान की अनदेखी कहानियों, पर्दे के पीछे के संघर्षों और उस दौर के अनुभवों को दिखाया जाएगा. दर्शकों को यह जानने का मौका मिलेगा कि 1980 के दशक में सीमित संसाधनों और तकनीक के बावजूद रामानंद सागर ने इतना दिव्य और भव्य शो कैसे तैयार किया था. इसे उसी समय रिलीज़ करने की योजना है जब बड़े बजट वाली फ़िल्म आएगी.

विज़ुअल इफ़ेक्ट्स कैसे तैयार किया जाता था

डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करते हुए, शिव ने बताया कि आज के दौर के हिसाब से ओरिजिनल प्रोडक्शन कितना पुराना और बुनियादी था उन्होंने बताया, ‘विज़ुअल इफ़ेक्ट्स के लिए कोई कंप्यूटर भी नहीं थे. टीम लीनियर एडिटिंग मशीनों से काम करती थी. यह बात उनके दादाजी की कामयाबी के बड़े पैमाने को साफ़ तौर पर दिखाती है और उन्होंने दस साल की उम्र में उमरगाम में सेट पर जाने की अपनी एक निजी याद भी शेयर की है.’ शिव ने आगे बात करते हुए कहा कि ‘शूटिंग और एक्टर्स को देखने के लिए पूरे भारत से लोग इकट्ठा होते थे, देश भर से तीस से चालीस हज़ार लोग स्टूडियो के बाहर जमा हो जाते थे. यह एक ज़बरदस्त नज़ारा होता था.’ उम्मीद है कि यह डॉक्यूमेंट्री न सिर्फ़ उन तकनीकी मुश्किलों पर रोशनी डालेगी जिन्हें टीम ने बिना ग्रीन स्क्रीन या CGI के पार किया, बल्कि उन महिलाओं के अनकहे अनुभवों को भी सामने लाएगी जिन्होंने ओरिजिनल शो में पर्दे के पीछे काम किया था. रामायण की विरासत का एक ऐसा पहलू जिस पर शायद ही कभी बात हुई हो.

दिवाली वाले हफ़्ते में रिलीज होगी रामायण डॉक्यूमेंट्री 

शिव ने ‘मिड-डे’ को बताया कि 60 मिनट की यह डॉक्यूमेंट्री अभी पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है उन्होंने कहा, ‘इसमें मेरे दादाजी की ‘रामायण’ बनने के दौरान पर्दे के पीछे की बातें दिखाई जाएंगी. जैसे कि किस्से-कहानियां, पहले कभी न देखा गया फुटेज और रीटेक. हमने इस सीरीज़ से जुड़े कलाकारों, क्रू और टेक्नीशियनों के इंटरव्यू लिए हैं. हमारे पास मेरे दादाजी और पिताजी के [पुराने] वीडियो भी हैं. इसका वर्किंग टाइटल ‘बिहाइंड द सीन्स ऑफ़ द रामायण’ है और हम इसे दिवाली वाले हफ़्ते में रिलीज़ करने की योजना बना रहे हैं.’

डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब चैनल तिलक पर आएगी

दिवाली के समय ही ‘रामायण: पार्ट 1’ रिलीज़ होगी, हालांकि शिव की डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर ‘तिलक’ चैनल पर लॉन्च की जाएगी और कर्जत में रामानंद सागर म्यूज़ियम में दिखाई जाएगी. म्यूज़ियम के पास ही वह राम मंदिर है जिसे शिव और उनके पिता प्रेम सागर ने कर्जत में अपनी प्रॉपर्टी पर बनवाया था, वह कपूर और ‘रामायण: पार्ट 1’ की टीम को मंदिर में बुलाना चाहते हैं. मेरी बहन शबनम गुप्ता ने बांद्रा में रणबीर और आलिया [भट्ट] के नए घर का डिज़ाइन तैयार किया है. मैं रणबीर और ‘रामायण’ की टीम को हमारे राम मंदिर में बुलाना चाहूंगा

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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