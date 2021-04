Ramanand Sagar’s Ramayan will be Aired- रामानंद सागर की ‘रामायण’ पिछले साल छोटे पर्दे पर रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब एक बार फिर स्टार भारत पर प्रसारित होने जा रही है. इस शो को फिर से टेलीकास्ट किया जाएगा ताकि लोगों को इस आंशिक लॉकडाउन में अपने घरों के अंदर रहने में मदद मिल सके और नावेल कोरोनवायरस के प्रसार को रोका जा सके. इस महामारी की दूसरी लहर ने लोगों के लिए एक बार फिर कठिन समय ला खड़ा किया है और इस वर्तमान समय में फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है. पिछले साल की तरह इस अभूतपूर्व समय में दर्शकों का मनोरंजन करने का प्रयास करते हुए, स्टार भारत पर रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण वापस लौट रहा है. इस ऐतिहासिक पौराणिक धारावाहिक में राम, लक्ष्मण, और सीता की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में अरुण गोविल, सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया को देखा गया है जो भारतीय टेलीविजन के सबसे प्रतिष्ठित शो में से एक है. Also Read - निरहुआ ने आम्रपाली दुबे के साथ की बेवफाई, क्वारंटाइन हुईं एक्ट्रेस तो अक्षरा संग रचा ली शादी! आग की तरह फैली खबर

इस शो के दिव्य हस्तक्षेप के साथ दर्शकों की मदद करना जारी रखने के उद्देश्य से इस शो के माध्यम से चैनल ने लोगों में सकारात्मकता और शांति बनाए रखने का यह सही उपाय निकाला है. खैर, इस शो को दिल से चाहने वाले फैन्स के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है. हम स्टार भारत द्वारा इस कठिन समय में दर्शकों के मनोरंजन के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं.

देखिए रामायण शो हर दिन शाम 7 बजे केवल स्टार भारत पर.