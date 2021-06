Chandrashekhar Died at the age of 98 actor played Mahamantri Arya Sumant In Ramanand Sagar Ramayan: रामानंद सागर (Ramanand Sagar) की ‘रामायण’ (Ramayan) में महाराज दशरथ के महामंत्री आर्य सुमंत का किरदार निभाने वाले एक्टर चंद्रशेखर वैद्य का निधन हो गया है. चंद्रशेखर वैद्य (Chandrashekhar) ने 98 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. इस बात की जानकारी एक्टर के बेटे ने दी है. बता दें कि वो स्वस्थ थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही वो अस्पताल से लौटे थे और अचानक आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया.

चंद्रशेखर वैद्य ने 50 और 60 के दशक में कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया था, कई फिल्मों में उन्होंने मशहूर किरदार निभाए। रामानंद सागर की ‘रामायण’ में सुमंत का किरदार निभाकर चंद्रशेखर वैद्य (Chandrashekhar) दुनियाभर में मशहूर हो गए थे. लोग उन्हें असल जिंदगी में भी सुमंत के किरदार से ही पहचानते थे.

चंद्रशेखर (Chandrashekhar) वैद्य ने 100 से अध‍िक फिल्‍मों में छोटे-बड़े रोल किए और उन्होंने साल 1954 में ‘औरत तेरी ये कहानी’ से ऐक्‍ट‍िंग की दुनिया में कदम रखा. चंद्रशेखर ने 50 से लेकर 90 के दशक तक गेटवे ऑफ इंडिया, बरसात की रात,कटी पतंग, द बर्निंग ट्रेन, नमक हलाल, डिस्को डांसर, शराबी, त्रिदेव जैसी फिल्मों में काम किया.