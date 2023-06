आदिपुरुष विवाद के बीच दीपिका चिखलिया बनीं माता सीता, फैंस बोले 'यही है सबकुछ'

Dipika Chikhlia Again In Sita Look: रामायण की दीपिका चिखलिया टोपीवाला आज भी लोगों के दिलों में सीता के तौर पर जिंदा है और उन्हें लोग आए दिन याद करते हैं. रामायण पर आधारित हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘आदिपुरुष’ पर लगातार बढ़ते विवाद के बीच अभिनेत्री का हालिया सोशल मीडिया पोस्ट जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.दरअसल हाल ही में दीपिका ने अपना एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है जिसमें फैंस ने कहा है कि उनका एक मिनट का रील तीन घंटे की ‘आदिपुरुष’ पर भारी है.

सीता के वेश में दीपिका

दीपिका ने 19 जून की सुबह इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की. इसमें वो सीता के वेश में पूजा करती नज़र आ रही हैं. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा ‘ये पोस्ट पब्लिक डिमांड पर की जा रही है. मेरे रोल करने के लिए जितना प्यार मैंने पाया है, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी. मैं, सीता जी के रूप में. इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए.’ दीपिका ने इस वीडियो के साथ ‘आदिपुरुष’ का गाना ‘जय श्री राम’ भी डाला है, जो बैकग्राउंड में बज रहा था. पब्लिक दीपिका चिखलिया का ये वीडियो देखते ही एकदम भावुक हो गई. कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है.

फैंस ने कहा आपका पोस्ट आदिपुरुष पर भारी

इस पोस्ट के बाद अब फैंस के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘मैम आपका यह पोस्ट पूरी आदिपुरुष पर भारी पड़ेगा’. दूसरे यूजर ने लिखा, ‘आपके साथ हम सभी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं. मन में जब भी माता सीता का रूप सोचते हैं, उसमें सिर्फ आप ही आती हो…जय श्री राम’. इसके अलावा और भी बहुत से यूजर्स दीपिका के इस पोस्ट की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

आदिपुरुष पर जमकर हो रहा बवाल

ओम राउत डायरेक्टेड इस फिल्म का VFX काफी चर्चा में है.हालांकि सबसे अधिक लोगों को आहत हुआ है वो है फिल्म के डॉयलॉग. फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगने के बाद मेकर्स ने इसके संवाद को बदलने का फैसला किया है। वहीं, इसके डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर की अपील पर मुंबई पुलिस ने उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई है. आदिपुरुष’ में प्रभास, सैफ अली खान, सनी सिंह, देवदत्त नागे और कृति सैनन जैसे एक्टर्स ने काम किया है. हालांकि फिल्म तमाम आलोचनाओं के बावजूद फिल्म अच्छी कमाई कर रही है.

