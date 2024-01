Ram Mandir Prasad: लक्ष्मण ने दिखाया राम मंदिर का प्रसाद, लड्डू और बेर समेत मिली ये चीजें

Sunil Lahri Showing Ram Mandir Prasad: रामानंद सागर का मशहूर शो रामायण (Ramayan) के किरदार तो आपको याद ही होंगे. रामानंद सागर की टीवी सीरीज ‘रामायण’ में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी (Sunil Lahri) हाल ही में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा (Ayodhya Ram Mandir Pran Pratishtha) में शामिल हुए थे. इसके साथ ही इस शो के राम अरूण गोविल (Arun Govil) सीता दीपिका चिखलिया (Dipika Chikhlia)भी शामिल हुआ थे. ऐसे में अब राम मंदिर की पूजा और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने बाद सुनील लहरी ने वहां पर मिले प्रसाद का वीडियो शेयर किया है जिससे देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे.

सुनील लहरी ने अपने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि ‘क्या आप लोग जानना चाहते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में क्या प्रसाद मिला…. और मैं उस प्रसाद का क्या करने वाला हूं’. इस वीडियो में आप सुनील के हाथों में एक एक स्टील का डब्बा देख सकेत हैं जिसमें जिसमें बेसन के लड्डू हैं और साथ ही रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी ने दिखाया प्राण प्रतिष्ठा के प्रसाद में लड्डू के साथ कुमकुम और शबरी के बेर भी मिले हैं. इसके साथ ही उन्होंने दिखाया कि इसमें तुलसी माला, रूद्राक्ष, शबरी के बेर, कुमकुम, केसर, दीया, गंगाजल है. इसके अलावा, एक बड़ा डब्बा भी था, जिसमें मिठाई थी.

Do you all want to know what Prasad was given to me in the consecration of Ramlala & What I am going to do with that Prasad pic.twitter.com/eML3wIvxQ2

