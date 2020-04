Also Read - रामायण के ये ट्रेंडिंग मीम्स, जिन्हें देखकर यकीनन आपके भी हो जाएगा हंसते-हंसते पेट में दर्द, एक बार तो देखना बनता है

View this post on Instagram

Black and white …always takes my heart away 😊In life we try to keep a balance and see grey but normally all we end up seeing life in extremities Black and White …catch me today 230 with news channels ABP and 430with Zee #news#ramayan#ramayanworld#classic#information #positive#sagarworld#shivsagarsita#seeta#newschannel #lockdown#stayhome#staysafe#stayalive #india#watchingramayana #uttarramayanonddnational