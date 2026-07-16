Ramayan: ‘रामायण’ के एक नहीं बल्कि आएंगे दो ट्रेलर, सेंसर बोर्ड से मिला है U सर्टिफिकेट

Ramayana Trailer: CBFC ने 24 जुलाई को लॉन्च होने वाली 'रामायण' के दो 'U-सर्टिफाइड' ट्रेलर को मंज़ूरी दे दी है और जल्द ही दर्शक इसे देख सकेंगे.

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Ramayana Trailer: ‘रामायण’ इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फ़िल्मों में से एक है. इस महाकाव्य पर आधारित फ़िल्म का पहला भाग इस दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाला है. रिलीज़ से पहले, मेकर्स 24 जुलाई, 2026 को इसका ट्रेलर लॉन्च करेंगे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) ने ‘रामायण’ के ट्रेलर को सर्टिफ़िकेट दे दिया है. इस सर्टिफ़िकेशन ने पौराणिक कथा पर आधारित इस फ़िल्म को लेकर उत्साह और बढ़ा दिया है, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश मुख्य भूमिकाओं में हैं.

‘रामायण’ के ट्रेलर को ‘U’ सर्टिफ़िकेट मिला

CBFC की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ‘रामायण’ ट्रेलर के दो अलग-अलग वर्ज़न को ‘U’ सर्टिफ़िकेट मिला है, जिसका मतलब है कि ये सभी उम्र के दर्शकों के लिए सही हैं. खबरों के अनुसार, ‘ट्रेलर – रामायण 3D’ नाम के एक वर्ज़न की अवधि 4 मिनट 15 सेकंड है. वहीं, ‘थियेट्रिकल ट्रेलर – रामायण 3D’ नाम का दूसरा वर्ज़न ठीक चार मिनट का है.

BIG UPDATE: Two #Ramayana trailers have been certified by the CBFC. ⚡ Theatrical – 4:00 Mts

⚡ Official – 4:15 Mts Both received a U Certificate. ✅ 24 July can’t come soon enough. Peak cinema awaits! ❤️‍#RamayanaTrailer #RanbirKapoor #Yash #SaiPallavi pic.twitter.com/zycDP7L9CQ — Shiv Kumar (@Shivu112005) July 15, 2026

विज़ुअल इफ़ेक्ट्स पर है सबकी नजर

CBFC के मुंबई रीजनल ऑफिस ने 15 जुलाई को दोनों प्रमोशनल वीडियो को सर्टिफ़ाई किया था. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक यह नहीं बताया है कि दोनों में से कौन सा वर्जन ऑनलाइन रिलीज़ किया जाएगा. यह भी हो सकता है कि एक वर्जन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिए तैयार किया गया हो, जबकि दूसरा सिर्फ़ सिनेमाघरों में दिखाया जाए. भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर की एक झलक ने पहले ही इस प्रोजेक्ट के विज़ुअल इफ़ेक्ट्स को लेकर ऑनलाइन चर्चा छेड़ दी थी. को-प्रोड्यूसर और एक्टर यश ने ‘म्यूज़ टीवी’ के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान इन चर्चाओं पर बात की और विज़ुअल इफ़ेक्ट्स पार्टनर नमित मल्होत्रा ​​पर भरोसा जताया था.

ऐसी है फिल्म की स्टार कास्ट

नितेश तिवारी के रामायण की बात करें तो रामायण की कास्ट बेहद कमाल की है औऱ इसमें रणबीर कपूर राम और साई पल्लवी सीता के किरादर में दिखाई देंगी. वहीं साउथ स्टार यश रावण और सनी देओल हनुमान के तौर पर नजर आएंगे और लक्ष्मण के लिए टीवी स्टार रवि दुबे को चुना गया है. बता दें. दो हिस्सों में बनने वाली इस फ़िल्म सीरीज़ में, ‘रामायण पार्ट 1’ दिवाली 2026 में आएगी, जबकि ‘पार्ट 2’ दिवाली 2027 के लिए तय की गई है. फ़िल्में दुनिया भर में IMAX में रिलीज़ होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका कुल बजट लगभग 4,000 करोड़ रुपये है, और ‘रामायण’ को अब तक के सबसे बड़े भारतीय फ़िल्म प्रोडक्शंस में से एक के तौर पर पेश किया जा रहा है.