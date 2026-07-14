राम जन्म भूमि अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, रणबीर ने इस शहर में खेला 16 करोड़ का दांव

Ranbir Kapoor 25 acres land in Pune: एक्टर रणबीर कपूर ने हाल ही में पुणे के पास मुल्शी तालुका के एक गांव में 16.42 करोड़ रुपये में 25 एकड़ ज़मीन खरीदी है

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: July 14, 2026, 3:26 PM IST
राम जन्म भूमि अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, रणबीर ने इस शहर में खेला 16 करोड़ का दांव

Ranbir Kapoor 25 acres land in Pune:  अयोध्या में अपना रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ाने के बाद, रणबीर कपूर ने अब एक और जगह पर ज़मीन खरीदी है. CRE Matrix के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, एक्टर ने पुणे के मुल्शी तालुका इलाके में लगभग 25 एकड़ में फैले ज़मीन के चार टुकड़े 16.42 करोड़ रुपये में खरीदे हैं. इस डील में पिंपरी गांव में ज़मीन के चार सटे हुए टुकड़े शामिल हैं और इसका एग्रीमेंट 30 अप्रैल, 2026 को रजिस्टर किया गया था.

आपकी जानकारी के लिए बता दें पहली ज़मीन 21,400 वर्ग मीटर की है और इसे 3.31 करोड़ रुपये में खरीदा गया. दूसरी ज़मीन 29,900 वर्ग मीटर की है और इसे 4.62 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. तीसरी ज़मीन 43,800 वर्ग मीटर की है और इसे 7.07 करोड़ रुपये में खरीदा गया था और चौथी ज़मीन 8,900 वर्ग मीटर की है और इसकी कीमत 1.39 करोड़ रुपये थी. रजिस्ट्रेशन के कागज़ात के अनुसार, अलग-अलग प्लॉट का साइज़ 8,900 से 43,800 वर्ग मीटर के बीच था और इस सौदे के तहत 82.13 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी चुकाई गई है.

और पढ़ें: राम मंदिर के बाद अयोध्या में बढ़ा स्टार्स का क्रेज-Ranbir Kapoor ने सरयू किनारे खरीदी जमीन

खबरों के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में एक्टर ने अयोध्या में ‘द हाउस ऑफ़ अभिनंदन लोढ़ा’ के लग्ज़री प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ‘द सरयू’ में एक प्लॉट खरीदा. बताया जा रहा है कि 2,134 स्क्वायर फ़ीट का यह प्लॉट लगभग 3.31 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. मई 2026 में, कपूर ने मुंबई के बांद्रा वेस्ट में पाली हिल स्थित ‘वास्तु बिल्डिंग’ में अपना 2,460 स्क्वेयर फ़ीट का अपार्टमेंट पाँच साल के ‘लीव-एंड-लाइसेंस’ एग्रीमेंट के तहत 11 लाख रुपये के मासिक किराए पर दिया. बांद्रा वेस्ट की यह प्रॉपर्टी, जिसे 2016 में 35 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, गौरी खान ने डिज़ाइन की थी.

काम की बात करें तो, कपूर अब नितेश तिवारी की आने वाली फ़िल्म ‘रामायण’ में नज़र आएंगे.। यह फ़िल्म दो हिस्सों में रिलीज़ होगी पहला हिस्सा दिवाली 2026 में और दूसरा दिवाली 2027 मेंय रणबीर के अलावा, फ़िल्म की कास्ट में सीता के रोल में साई पल्लवी, रावण के रोल में यश, हनुमान के रोल में सनी देओल और लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे शामिल हैं.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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