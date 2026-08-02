EnglishHindi

Ramayana: अरुण गोविल नहीं ये एक्टर बनने वाला था राजा दशरथ, अब निभा रहा है ये मुख्य किरदार

Ajinkya Deo as Vishwamitra: इस एक्टर ने बताया कि उन्होंने असल में रामायण में राजा दशरथ का रोल निभाने के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन बाद में विश्वामित्र का रोल ऑफ़र किया गया

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 2, 2026, 2:08 PM IST
Ramayana: अरुण गोविल नहीं ये एक्टर बनने वाला था राजा दशरथ, अब निभा रहा है ये मुख्य किरदार

Ajinkya Deo as Vishwamitra: ‘रामायण’ का ट्रेलर 30 जुलाई को रिलीज़ हुआ था और तब से ही फ़ैन्स इस फ़िल्म के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं. फ़िल्म को लेकर बढ़ती उत्सुकता के बीच, विश्वामित्र का किरदार निभाने वाले एक्टर अजिंक्य देव ने बताया है कि उन्होंने असल में किसी और रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन बाद में उन्हें विश्वामित्र का रोल दिया गया. देव ने बताया कि उन्होंने शुरू में भगवान राम के पिता, राजा दशरथ का रोल निभाने के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन आख़िरकार यह रोल अनुभवी एक्टर अरुण गोविल को मिला। इसके बाद मेकर्स ने उन्हें विश्वामित्र का रोल ऑफ़र किया.

दशरथ के रोल का ऑडिशन मिला विश्वामित्र का किरदार

और पढ़ें: Ramayana: बिना फीस के रामायण में काम करेगा ये एक्टर, कैंसर से पीड़ित बच्चों को दान में जाएंगे पैसे

मिड-डे से बात करते हुए एक्टर अजिंक्य देव ने बताया,’मेरा ऑडिशन हुआ था लेकिन इत्तेफ़ाक से, जब मेरा ऑडिशन हुआ था, तो वह दशरथ के रोल के लिए था और यह बात लगभग तीन साल पहले की है लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ीं, अरुण जी (अरुण गोविल) इसमें शामिल हो गए, जो सबसे अच्छी बात थी. वह दशरथ के रोल के लिए एकदम सही थे और फिर उन्होंने मुझे विश्वामित्र का रोल ऑफ़र किया, जिसे मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया क्योंकि मैं रामायण में उस रोल की अहमियत जानता था. यह बस अचानक हुआ जैसा कि मैंने कहा, मैं किसी और चीज़ के लिए ऑडिशन दे रहा था और फिर मुझे यह रोल मिल गया. मुझे लगता है कि यह रोल मेरे लिए ज़्यादा सही था. असल में, मेरी पर्सनैलिटी की वजह से यह मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहा.’

मुख्य किरदारों को खुद भगवान चुनते हैं

अजिंक्य देव ने इसपर बात करते हुए कहा कि ‘फिर हमने कुछ लुक टेस्ट वगैरह किए, और सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार हो गया. मुझे उस गेट-अप में देखकर वे बहुत खुश हुए. इसलिए, यह रोल मिलना एक शानदार एहसास था और जैसा कि दिल्ली में ‘प्रथम संकल्प’ के ट्रेलर लॉन्च पर सभी ने कहा, मुख्य किरदारों को खुद भगवान चुनते हैं’.

‘शुरू में उसके हिसाब से ढलना बहुत मुश्किल था’

बातचीत के दौरान एक्टर ने बताया कि इस बड़ी फ़िल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने कुछ वर्कशॉप की थीं, सीन की शूटिंग के दौरान आई मुश्किलों के बारे में बताते हुए जिन्हें बाद में एडिट किया जाना था, एक्टर ने कहा, ‘शुरू में उसके हिसाब से ढलना बहुत मुश्किल था. अगर आप मुझसे पूछें, तो यह मुश्किल इसलिए था क्योंकि कुछ जगहों पर आप पर मार्कर लगे होते थे. कुछ ऐसी जगहें थीं जहां आपको बिल्कुल सही जगह पर रुकना पड़ता था, क्योंकि सब कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि बाद में क्या दिखेगा’.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shilpi Singh

Shilpi Singh

शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.