Ramayana: डिजाइनर साड़ी, सेट बाल देखकर लोगों ने लारा दत्ता के कैकेयी लुक पर उठाए थे सवाल, अब कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने कहा 'एक खास छवि बनी...'

Ramayana Lara Dutta Kaikeyi Look: लारा दत्ता द्वारा पहने गए कैकेयी के कॉस्ट्यूम की तुलना भी टीवी सीरियल्स में आमतौर पर दिखने वाले कॉस्ट्यूम से की गई है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/ramayana-designers-defend-lara-duttas-kaikeyi-look-says-aap-film-dekh-kar-faisla-karo-kya-sahi-kya-galat-8492344/ Copy

Ramayana Lara Dutta Kaikeyi Look: पिछले हफ़्ते आखिरकार ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज़ हुआ और उम्मीद के मुताबिक, इसे लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है. जहां फ़िल्म के स्केल, कलाकारों के काम और कास्टिंग की काफ़ी तारीफ़ हुई है, वहीं दर्शकों के एक हिस्से ने इसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की आलोचना भी की है. कुछ दर्शकों ने साई पल्लवी द्वारा निभाए गए सीता के किरदार को ब्लाउज़ पहने हुए दिखाए जाने पर सवाल उठाए हैं. दर्शकों का कहना है कि यह स्टाइल पौराणिक किरदारों के पारंपरिक तरीकों से अलग है. लारा दत्ता द्वारा पहने गए कैकेयी के कॉस्ट्यूम की तुलना भी टीवी सीरियल्स में आमतौर पर दिखने वाले कॉस्ट्यूम से की गई है. अब, फ़िल्म के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रिंपल और हरप्रीत नरूला ने इस आलोचना का जवाब दिया है और अपनी पसंद के पीछे की क्रिएटिव सोच के बारे में बताया है.

हमेशा अलग-अलग राय होंगी

‘द टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ को दिए एक इंटरव्यू में रिंपल नरूला ने कहा, ‘रामायण जैसा महाकाव्य पीढ़ियों से हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा रहा है’ कास्टिंग, कॉस्ट्यूम, विज़ुअल इफ़ेक्ट्स और लोगों की सही-गलत की समझ को लेकर हमेशा अलग-अलग राय होंगी हम इसके लिए तैयार थे जिस चीज़ ने हमें ज़मीन से जोड़े रखा, वह है अपने काम के प्रति हमारी ईमानदारी’.

मैं आंखें बंद करके देवी सीता के बारे में सोचती हूं

जब सीता के ब्लाउज़ के बारे में पूछा गया, तो रिंपल ने बताया ‘जब मैं आंखें बंद करके देवी सीता के बारे में सोचती हूं, तो मैं ऐतिहासिक सच्चाई के बारे में नहीं सोचती. मैं चाहती थी कि मेरी देवी, जो मेरे मंदिर में विराजमान हैं. वैसी ही दिखें जैसी छवि मेरे मन में बसी हुई है. यह सोच-समझकर किया गया फ़ैसला था. लारा दत्ता के लुक के बारे में हरप्रीत नरूला ने कहा, ‘उनके कॉस्ट्यूम में हरा रंग मातृत्व को दिखाता है, जबकि गहरा मैरून रंग उस फ़ैसले से जुड़ी भावनात्मक मज़बूती और गंभीरता को दर्शाता है जो उन्हें लेना है और वह अपने बेटे और राम के बीच उलझन में हैं. हर रंग को सोच-समझकर चुना गया था. कभी-कभी लोग इसके पीछे की सोच को समझे बिना ही बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं. यह हमारी कोशिश है कि एक प्राचीन महाकाव्य को नई पीढ़ी के सामने विज़ुअली पेश किया जाए. इसके हर पहलू के पीछे एक सोच है. हम दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि इसे देखे बिना कोई राय न बनाएं. इसे देखें, इसका अनुभव करें और फिर अपनी राय बनाएं.’

रामायण को अलग-अलग तरह से समझा और दिखाया गया है

इसके साथ ही रिंपल ने कहा, ‘उस दौर के ऐसे कोई कपड़े सुरक्षित नहीं बचे हैं जिन्हें हम हूबहू दोबारा बना सकें. हम सभी कैलेंडर आर्ट, मिनिएचर पेंटिंग, मंदिरों की तस्वीरों और राजा रवि वर्मा की कलाकृतियों को देखते हुए बड़े हुए हैं. अलग-अलग संस्कृतियों और देशों में रामायण को अलग-अलग तरह से समझा और दिखाया गया है, यह हमारा नज़रिया है.’