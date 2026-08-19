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Shri Ramayan Katha: 'कच्चा बादाम' फेम अंजलि अरोड़ा बनीं 'मां सीता'... टीजर देख क्लास लगाने लगे लोग

Mahakavya Shri Ramayan Katha Teaser: रणबीर कपूर की 'रामायण: पार्ट वन' की रिलीज़ से पहले, 'महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की' का पहला पोस्टर और टीज़र जारी किया गया है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: August 19, 2026, 11:16 AM IST
Shri Ramayan Katha: 'कच्चा बादाम' फेम अंजलि अरोड़ा बनीं 'मां सीता'... टीजर देख क्लास लगाने लगे लोग

Mahakavya Shri Ramayan Katha Teaser: जहां दर्शक ऋषि वाल्मीकि के प्राचीन ग्रंथ पर आधारित नितेश तिवारी की भव्य फ़िल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं रामायण की एक और महाकाव्य-आधारित फ़िल्म सबसे पहले बड़े पर्दे पर आने वाली है. ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा- श्री राम की’ के मेकर्स ने फ़िल्म का पहला पोस्टर और टीज़र जारी किया है और घोषणा की है कि यह द्विभाषी फ़िल्म रणबीर कपूर की ‘रामायण: पार्ट वन’ से पहले पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. हालांकि इसका लुक जैसे ही सामने आया है तभी से फैंस इसे जमकर ट्रोल कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इसे लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं.

हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में बनी है कहानी

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हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में बनी ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा- श्री राम की’ फ़िल्म के डायरेक्टर अभिषेक सिंह हैं. इसके पहले पोस्टर में कहानी के केंद्र में श्री राम और माता सीता को दिखाया गया है, जिनका किरदार एक्टर देव शर्मा और अंजलि अरोड़ा ने निभाया .है. टीज़र में प्यार, आस्था, त्याग, मर्यादा और धर्म जैसे विषयों के ज़रिए रामायण की विशाल दुनिया की झलक दिखाई गई है.

कुछ ऐसा है टीजर

पोस्टर भगवान राम और माता सीता के रिश्ते पर फ़ोकस करता है और इसे आस्था, त्याग, कर्तव्य और भक्ति के ज़रिए दिखाता है. आध्यात्मिक माहौल वाले बैकग्राउंड में, इन दोनों किरदारों को एक ऐसी कहानी के भावनात्मक आधार के तौर पर दिखाया गया है जो पीढ़ियों से चली आ रही है. टीज़र में अयोध्या की झलक, राम और सीता के बीच के पलों और वनवास की यात्रा के ज़रिए उस भावनात्मक कहानी को आगे बढ़ाता है. साथ ही, यह उस भव्यता और आध्यात्मिक माहौल की भी झलक दिखाता है जिसमें यह कहानी आगे बढ़ती है.

‘कच्चा बादाम’ गर्ल के सीता बनने पर मचा बवाल

‘कच्चा बादाम’ से मशहूर हुईं इन्फ्लुएंसर अब फिल्मों में डेब्यू कर रही हैं और माता सीता का किरदार निभा रही हैं. अरोड़ा के गलत कास्टिंग से लेकर खराब फ्रेम और घटिया VFX शॉट्स तक, इस टीज़र को ऑनलाइन काफी आलोचना मिल रही है. कई नेटिज़न्स ने खुलेआम जनता की भावनाओं को भुनाने के लिए निर्माताओं की आलोचना की, और अरोड़ा को सीता मां के लिए सबसे बड़ी गलती बताया. एक नेटिज़न ने लिखा, ‘कच्चा बादाम खरीदने के बाद मां सीता का रोल कर रही है.’ एक अन्य नेटीजन ने लिखा, ‘जो साले रणबीर की रामायण को टीवी सीरियल कह रहे, उन्हें दिखाओ ये दोबारा दोहराते हैं’. एक नेटिज़न्स ने लिखा, ‘कोई भी इस घृणित कार्य को नहीं देख रहा है’. एक इंटरनेट यूजर ने कहा, “ये क्या बकवास बना दिया है’. एक अन्य इंटरनेट यूजर ने लिखा, ‘कच्चा बादाम… और माता सीता… शर्म करो’.

माता सीता का किरदार निभाने पर अंजलि अरोड़ा ने क्या था

अंजलि ने माता सीता के किरदार के बारे में बात करते हुए कहा था कि ‘मेरे लिए माता सीता का किरदार निभाना मेरी ज़िंदगी के सबसे भावुक और ज़िम्मेदारी भरे सफ़र में से एक रहा है. वह अपार शक्ति, गरिमा, धैर्य और आस्था की प्रतीक हैं. श्री राम के प्रति उनका प्रेम गहरा है, लेकिन जो बात मुझे समान रूप से प्रेरित करती है, वह है उनका आंतरिक साहस और वह शालीनता जिसके साथ वह हर परीक्षा का सामना करती हैं. मुझे शुरू से ही पता था कि इस किरदार को पूरे सम्मान और ईमानदारी के साथ निभाना है. मुझे उम्मीद है कि दर्शक उस भक्ति और मेहनत को देखेंगे जिसके साथ हमने उन्हें पर्दे पर उतारने की कोशिश की है.’ ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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