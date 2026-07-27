Video: रामायण' के मेकर्स ने सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में शामिल लोगों को तोहफे में दिया Golden शंख- जानें इसकी खासियत

Ramayana SDCC 2026 Gold Shankha: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर 'रामायण' ने SDCC 2026 में धूम मचा दी है और मेकर्स ने इसमें हिस्सा लेने वालों को एक खास शंख तोहफे में दिया है

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: July 27, 2026, 11:32 AM IST
Video: रामायण' के मेकर्स ने सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में शामिल लोगों को तोहफे में दिया Golden शंख- जानें इसकी खासियत

Ramayana SDCC 2026 Gold Shankha: सैन डिएगो कॉमिक-कॉन (SDCC) 2026 में रणबीर कपूर की फ़िल्म ‘रामायण’ की बड़ी घोषणा के बाद इसे लेकर उत्साह बढ़ गया है और सैन डिएगो कॉमिक-कॉनमें ‘रामायण’ का ट्रेलर सबसे बड़े आकर्षणों में से एक था. हालांकि भारत में यह ट्रेलर अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका में इस इवेंट में शामिल होने वाले फ़ैन्स के लिए इसे खास तौर पर दिखाया गया. जहां भारतीय फ़ैन्स अभी भी ट्रेलर रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं सैन डिएगो कॉमिक-कॉन (SDCC) में मौजूद लोगों को एक खास सरप्राइज़ के साथ एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन देखने को मिला. ‘रामायण’ टीम की ओर से मिले एक अनोखे गिफ़्ट की अनबॉक्सिंग करते हुए एक फ़ैन का वीडियो वायरल हो गया है, जिससे पता चलता है कि गिफ़्ट में क्या था.

‘रामायण’ के स्पेशल प्रीव्यू इवेंट में मिला खास गिफ्ट

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अब, इस इवेंट का एक वायरल वीडियो फ़ैन्स का ध्यान खींच रहा है। इस क्लिप में एक महिला को रामायण प्रस्तुति में शामिल होने के बाद मिले एक खास तोहफ़े की अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाया गया है. यह तोहफ़ा कमल के डिज़ाइन से सजे गुलाबी रंग के बॉक्स में था. बॉक्स के अंदर रामायण टीम का एक नोट और सुनहरे रंग का शंख था. इस क्लिप में एक महिला ट्रेलर लॉन्च प्रीव्यू में मिला तोहफ़ा दिखाती है और वह वीडियो की शुरुआत यह कहते हुए करती है, “आइए, उस तोहफ़े को खोलते हैं जो मुझे ‘रामायण’ के स्पेशल प्रीव्यू इवेंट में मिला था.

‘शंख भारतीय विरासत का प्रतीक है’

वीडियो में आप आगे देख सकते हैं महिला एक गिफ़्ट बैग से गुलाबी रंग का एक सुंदर बॉक्स निकालती है और उसे खोलती है. बॉक्स के ढक्कन पर कमल का डिज़ाइन बना है. अंदर उसे सुनहरे रंग का शंख और ‘रामायण’ टीम का एक नोट मिलता है. नोट में जो लिखा था वो कुछा ऐसा था ‘शंख भारतीय विरासत का प्रतीक है, जो हमारी ऊर्जा में संतुलन लाता है और ऐसी ध्वनि उत्पन्न करता है जो ब्रह्मांड से परे तक जाती है और एक नई शुरुआत का संकेत देती है. वह यह भी कहती हैं इस शंख पर की गई सुंदर, नक्काशीदार और बहुत ही बारीक कारीगरी को देखिए’.

मूल्यों और संस्कृति को परिभाषित करती हैं

नोट में लिखा है, ‘इस साल दिवाली पर जब हम अपनी रामायण को जीवंत करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम भगवान राम की उस यात्रा और शिक्षाओं का जश्न मना रहे हैं, जो आज भी हमारे मूल्यों और संस्कृति को परिभाषित करती हैं’. महिला ने वीडियो के आखिर में प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, “प्राइम फोकस के CEO नमित मल्होत्रा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. आखिर में यह संदेश था, ‘दुनिया भर में फैली पूरी प्राइम फोकस फ़ैमिली की ओर से ढेर सारी शांति और खुशियां’.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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