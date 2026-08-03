Ramayana Controversy: 'रामायण' पर रिलीज से पहले दबाव, रामलीला महासंघ की दो टूक कहा- 'पहले हमें दिखाओ फिल्म!

Shri Ramlila Mahasangh On Ramayana Special Preview: 'रामायण: पार्ट 1' की रिलीज़ से पहले, श्री रामलीला महासंघ ने नितेश तिवारी की फ़िल्म रामायण की एक स्पेशल प्रीव्यू दिखाने की मांग की है.

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Shri Ramlila Mahasangh On Ramayana Special Preview: नितेश तिवारी की फ़िल्म ‘रामायण: पार्ट 1’, जिसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी हैं, दिवाली पर रिलीज़ होने वाली है और हाल ही में इसका कमाल का ट्रेलर सामने आया है. जहां कुछ लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग किरदारों और लुक से लेकर बाकी चीजों पर सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में अब रिलीज़ से पहले ही यह फ़िल्म विवादों में घिर गई है. दरअसल श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष ने नितेश तिवारी को पत्र लिखकर हिंदू संगठनों के लिए ‘रामायण: पार्ट वन’ की एडवांस स्क्रीनिंग की मांग की है और ऐसा ना होने पर फिल्म को रोकने की धमकी दी है.

रामलीला महासंघ की रामायण को लेकर खास मांग

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, श्री रामलीला महासंघ ने ‘रामायण: पार्ट 1’ की एक स्पेशल प्रीव्यू स्क्रीनिंग की मांग की है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि फिल्म का कोई भी सीन या डायलॉग धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाए. संगठन का कहना है कि वह फिल्म के देश और विदेश में रिलीज़ होने से पहले धार्मिक ग्रंथों के किसी भी तरह के गलत चित्रण को रोकना चाहता है. आपको बता दें इसक पहले फिल्म आदिपुरूष आई थी जिसके हर किरदार,डायलॉग और सीन पर जमकर बवाल हुआ था, शायद इसी वजह से श्री रामलीला महासंघ ने नितेश तिवारी के सामने अपनी ये बाते रखी है.

फिल्म की एडवांस स्क्रीनिंग की मांग की गई है

महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग को नज़रअंदाज़ किया गया, तो वे दिल्ली और कई अन्य राज्यों में सिनेमाघरों के पास रैलियां और प्रदर्शन करेंगे. सदस्यों ने बताया कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि फ़िल्म में आपत्तिजनक चीजें हो सकती है. श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोडक्शन हाउस को एक औपचारिक पत्र लिखा है. इस पत्र में महासंघ के प्रतिनिधियों, स्थानीय रामलीला समूहों और दिल्ली के हिंदू संगठनों के लिए फिल्म की एडवांस स्क्रीनिंग की मांग की गई है.

महासंघ के पास आधिकारिक सर्टिफ़िकेशन अथॉरिटी नहीं है

रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने अपने पत्र में लिखा है ‘सांस्कृतिक संस्था आम रिलीज़ से पहले फिल्म के अंतिम संस्करण की समीक्षा करना चाहती है ताकि उसमें मौजूद किसी भी आपत्तिजनक दृश्य या संवाद की पहचान की जा सके. हम चाहेंगे कि दिल्ली में हिंदू संगठनों, जिनमें रामलीला कमेटियां भी शामिल हैं, के लिए इस फ़िल्म की स्क्रीनिंग का इंतज़ाम किया जाए. यदि स्क्रीनिंग के दौरान कोई चिंता उत्पन्न होती है, तो हम फिल्म निर्माताओं से अनुरोध करेंगे कि वे आवश्यक सुधार करने पर विचार करें. महासंघ के पास आधिकारिक सर्टिफ़िकेशन अथॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर धार्मिक नैरेटिव में बदलाव किया गया तो वह कड़ी आपत्ति जताएगा. कुमार ने कहा कि रणबीर कपूर पूरी तरह से भगवान राम की पारंपरिक छवि जैसे नहीं दिखते हैं और उन्होंने फिल्म निर्माताओं से ‘आदिपुरुष’ (2023) जैसी गलतियों से बचने का आग्रह किया है.

रणबीर कपूर का भगवान राम का किरदार कमज़ोर लग रहा है

रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा, ‘हाल ही में रिलीज़ हुआ रामायण पर आधारित फ़िल्म का ट्रेलर कुछ खास नहीं लगा. रणबीर कपूर का भगवान राम का किरदार कमज़ोर लग रहा है और उसमें उस किरदार वाली गंभीरता की कमी है, उन्होंने कहा कि संगठन हज़ारों लोगों के लिए फ़िल्म की मुफ़्त स्क्रीनिंग का इंतज़ाम करने को तैयार है, बशर्ते फ़िल्म निर्माता यह पक्का करें कि फ़िल्म का कंटेंट पारंपरिक हिंदू भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करता हो