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Ramayana Poster Release: एक-दूजे में खोए नजर आए 'राम-सीता'! 'रामायण' के नए पोस्टर में दिखी रणबीर और साई पल्लवी की पवित्र जोड़ी

Ramayana Poster Release: गणेश चतुर्थी के अवसर पर रामायण के मेकर्स ने फैंस के लिए सिया-राम की दिव्य झलक फैंस के लिए शेयर कर दी है।

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: September 14, 2026, 9:34 AM IST
Ramayana Poster Release: एक-दूजे में खोए नजर आए 'राम-सीता'! 'रामायण' के नए पोस्टर में दिखी रणबीर और साई पल्लवी की पवित्र जोड़ी

Ramayana Poster Release: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर, ‘रामायण’ के मेकर्स ने एक नया पोस्टर जारी किया, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी सीता के रूप में नज़र आ रहे हैं. पोस्टर में एक सुंदर नज़ारे के बीच भगवान राम, सीता के बालों में फूल लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. बैकग्राउंड में हल्का और शांत संगीत बज रहा है. जहां ट्रेलर में इन दोनों एक्टर्स को इस महाकाव्य की मुख्य जोड़ी के तौर पर दिखाया गया था, वहीं नया पोस्टर फिल्म के बड़े पैमाने और भव्यता से हटकर राम और सिया के बीच के कोमल रिश्ते पर फोकस करता है.

सामने आया ‘सिया राम’ का खूबसूरत पोस्टर

‘रामायण’ का नया पोस्टर सोमवार सुबह मेकर्स ने रिलीज कर दिया है. गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सामने आए इस पोस्टर में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में बेहद प्यार लग रहे हैं. वहीं सई पल्लवी माता सीता के किरदार में अपनी खूबसूरती और सादगी से ध्यान खींच रही हैं. पोस्टर में राम और सीता को वनवास के दौरान नदी के किनारे एक शांत और खूबसूरत माहौल में दिखाया गया है. पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा ‘सिया-राम के शाश्वत बंधन का जश्न।” पोस्टर को देखने के बाद से ही फैंस ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने रणबीर और सई की कास्टिंग की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं, जैसे उन्होंने राम और सीता की कल्पना की थी.’

फैंस कर रहे पोस्टर पर रिएक्ट

टी-सीरीज द्वारा ये पोस्टर शेयर करने के साथ ही ये तेजी से वायरल हो गया है. प्यार और विश्वास के अनूठे संगम में राम और सीता के मिलन का ये अद्भुद दृश्य मन मोह लेने वाला है. एक शख्स ने लिखा- रामायण के फैंस ही इसका असली दर्द समझ सकते हैं फिल्म के इंतजार का. अब प्रमोशन शुरू. एक दूसरे शख्स ने लिखा- बिना मेकअप के ये कितना रॉ और नेचुरल लग रहा है. एक अन्य शख्स ने लिखा- ये बहुत ही शानदार है. एक दूसरे शख्स ने लिखा- फाइनली सिया राम एक साथ, ये एक पवित्र दृश्य है.

दिवाली 2026 में दुनिया भर होगी रिलीज

पोस्टर पर ‘रामायण’ का टाइटल शानदार सुनहरे अक्षरों में लिखा है और साथ ही ‘हमारा सच. हमारा इतिहास’. टैगलाइन भी दी गई है। पोस्टर से यह भी कन्फर्म होता है कि ‘रामायण: पार्ट 1’ दिवाली 2026 में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं और साई पल्लवी सीता बनी हैं. रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं, जबकि अरुण गोविल जिन्होंने 1990 के दशक के टीवी सीरियल में राम का मशहूर किरदार निभाया था. राजा दशरथ के रूप में नज़र आएंगे. यश रावण की भूमिका में हैं, सनी देओल हनुमान और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में हैं.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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