Ramayana: भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया में मचेगा 'रामायण' का शोर! जानिए मेकर्स ने क्यों लिया यह हैरान करने वाला फैसला

Ranbir Kapoor Ramayana Australia Release Date: रणबीर कपूर और यश स्टारर 'रामायण: पार्ट 1' ऑस्ट्रेलिया के सिनेमाघरों में 5 नवंबर को रिलीज़ होगी.

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Ranbir Kapoor Ramayana Australia Release Date: ‘रामायण’ इस दिवाली पर ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। त्योहारों वाले वीकेंड पर ही बड़ी फिल्म ‘गॉडज़िला माइनस ज़ीरो’ भी रिलीज़ होने वाली है, इसलिए इस भारतीय महाकाव्य (एपिक) के मेकर्स ने शायद इसकी इंटरनेशनल रिलीज़ को पहले करने का फ़ैसला किया है. इस शेड्यूल से दो बड़े पैमाने की फ़िल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर दिलचस्प टक्कर की स्थिति बन गई है. उम्मीद है कि दोनों फ़िल्मों को प्रीमियम-फ़ॉर्मेट और IMAX स्क्रीनिंग से फ़ायदा होगा.

ऑस्ट्रेलिया में ‘रामायण’ की अर्ली रिलीज़

सोनी पिक्चर्स ऑस्ट्रेलिया की ताज़ा जानकारी के अनुसार, ‘रामायण’ अब अपनी पहले से तय ग्लोबल रिलीज़ डेट से एक दिन पहले, यानी 5 नवंबर 2026 को ऑस्ट्रेलिया के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. इस अर्ली रिलीज़ से रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर इस फ़िल्म को ताकाशी यामाज़ाकी की ‘गॉडज़िला माइनस ज़ीरो’ पर बढ़त मिल जाएगी, जो 6 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है.

क्यों लिया जा रहा है ये फैसला?

‘रामायण’ को मिलने वाला एक दिन का फ़ायदा अहम साबित हो सकता है. इससे फ़िल्म को ‘गॉडज़िला माइनस ज़ीरो’ के आने से पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज़ होने का मौका मिल सकता है. इससे इसे बॉक्स ऑफ़िस पर ज़्यादा कमाई करने के लिए ज़्यादा समय मिल रहा है. ‘रामायण’ को एक बड़े ग्लोबल सिनेमा इवेंट के तौर पर पेश किया जा रहा है. ‘गॉडज़िला माइनस ज़ीरो’, ऑस्कर जीतने वाली फ़िल्म ‘गॉडज़िला माइनस वन’ की सफलता के बाद आ रही है. वह फ़िल्म दुनिया भर में हिट रही थी और उसने बेस्ट विज़ुअल इफ़ेक्ट्स के लिए एकेडमी अवॉर्ड जीता था.

दिवाली 2027 में रिलीज़ होगी रामायण

‘रामायण: पार्ट 1’ को दिवाली के दौरान दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ करने की योजना है. फ़िल्म में रणबीर कपूर राम के रोल में, साई पल्लवी सीता के रोल में और यश रावण के रोल में नज़र आएंगे. इसका दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली 2027 में रिलीज़ होगी. ‘रामायण: पार्ट 1’ को बड़े पैमाने पर एक शानदार थिएट्रिकल फ़िल्म के तौर पर बनाने की योजना है. दो हिस्सों वाली इस फ़िल्म फ़्रैंचाइज़ी का कुल बजट लगभग 4,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है और इसे बड़े पैमाने और प्रोडक्शन के लिहाज़ से भारत के सबसे बड़े फ़िल्म प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम और यश रावण की भूमिका में हैं. साई पल्लवी सीता का किरदार निभा रही हैं, जबकि रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह और कुणाल कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं.