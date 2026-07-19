साई पल्लवी ने कहा कि सीता ने उन्हें 'चुना', अरुण गोविल को लेकर बोले रणबीर कपूर 'आपको देखकर बड़े हुए हैं'

Nitesh Tiwari Ramayana: दिल्ली में भव्य 'प्रथम संकल्प' कार्यक्रम के साथ रामायण की ग्लोबल यात्रा शुरू हुई है और इस दौरान इस फिल्म से जुड़े कई सारे सितारे मंच पर नजर आए.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: July 19, 2026, 7:59 AM IST
साई पल्लवी ने कहा कि सीता ने उन्हें 'चुना', अरुण गोविल को लेकर बोले रणबीर कपूर 'आपको देखकर बड़े हुए हैं'

Nitesh Tiwari Ramayana: ‘रामायण’ के मेकर्स ने नई दिल्ली में ‘प्रथम संकल्प’ नाम के एक भव्य इवेंट के साथ फिल्म की ग्लोबल यात्रा की आधिकारिक शुरुआत की है. यह खास इवेंट फिल्म के वर्ल्डवाइड ट्रेलर लॉन्च से पहले आयोजित किया गया, जो 24 जुलाई, 2026 को होना तय है. टीम ने कहा कि यह इवेंट भारत की सबसे महान सांस्कृतिक कहानियों में से एक को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने की शुरुआत है. भारतीय परंपरा में, “संकल्प” का मतलब है किसी अहम यात्रा को शुरू करने से पहले एक पवित्र वादा करना. इस इवेंट के ज़रिए, मेकर्स ने ईमानदारी, सम्मान और वर्ल्ड-क्लास फ़िल्म-मेकिंग के साथ रामायण को पेश करने का वादा किया. इस दौरान फिल्म की स्टार कास्ट वहां पर मौजूद थी और कई सारे बातें सामने निकलकर आई हैं.

क्यों खास था रामायण का ये इवेंट

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नई दिल्ली को लॉन्च के लिए चुना गया. इस इवेंट में रामायण के उन सदाबहार मूल्यों का जश्न मनाया गया, जिन्होंने अपनी सीख, परंपराओं और संस्कृति के ज़रिए कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है. इवेंट में चुनिंदा मेहमानों को इसके ग्लोबल रिलीज़ से पहले ऑफिशियल ट्रेलर की एक खास झलक दिखाई गई. मेकर्स ने ‘रामायण स्कूल्स प्रोग्राम’ भी शुरू किया, जो पूरे भारत के 500 से ज़्यादा स्कूलों तक पहुंचा. हज़ारों छात्रों ने इस महाकाव्य के मूल्यों को जानने के लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया. जीतने वाले कुछ छात्रों को दिल्ली के इवेंट में खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था.

जब राम के लिए रिजेक्ट होकर फिर से चुने गए

दिल्ली में हुए इस इवेंट के साथ ही, दो हिस्सों में बनने वाली इस भव्य फ़िल्म के प्रमोशन की शुरुआत हुई. इस फ़िल्म में रणबीर कपूर राम और साई पल्लवी सीता की भूमिका में हैं. इवेंट में डायरेक्टर नितेश तिवारी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​और फ़िल्म की कास्ट और क्रू के कई सदस्य मौजूद थे. इस दौरान राम का किरदार पहले निभा चुके अरूण गोविल उस रोल की अनोखी शुरुआत को याद किया जिसने उनके करियर को एक नई पहचान दी है. इस कहानी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ‘मुझे लगा मैं राम बन सकता हूं और मैंने बिना कुछ सोचे-समझे उनसे संपर्क किया और कहा कि मैं श्री राम का किरदार निभाना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया. हालांकु कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे इसके लिए कास्ट कर लिया और बाकि तो आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ’

रणबीर कपूर ने अरुण गोविल को बताया बेस्ट

गोविल से सीधे बात करते हुए रणबीर ने कहा कि इस अनुभवी अभिनेता ने दशकों तक भगवान राम से जुड़ी ज़िम्मेदारी को निभाया और कभी भी इसकी गरिमा को कम नहीं होने दिया. इस पर बात करते हुए रणबीर ने कहा कि ‘अरुण जी, आपने इतने वर्षों तक इस ज़िम्मेदारी को इतनी सुंदरता, सच्चाई और गरिमा के साथ निभाया है. आपकी यात्रा ने न केवल मुझ जैसे अभिनेता को, बल्कि रामानंद सागर की ‘रामायण’ देखने वाले हर व्यक्ति को प्रेरित किया है। आपने लोगों को विश्वास और प्रेरणा दी’. जिस तरह से आपने भगवान श्री राम को अपने भीतर समाहित होने दिया, अगर मैं उसका थोड़ा सा भी हिस्सा हासिल कर सकूं, तो मुझे लगेगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई. बचपन से ही, मैं श्री राम का आशीर्वाद, उनकी सीख और आपका चेहरा अपने दिल में बसाकर बड़ा हुआ हूं. हम आपको अपने ही परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं सर, हर चीज़ के लिए आपका धन्यवाद’.

सीता का किरदार ‘चुना’ नहीं था

साई ने अपनी बात की शुरुआत इसी से करते हुए कहा कि अगर हिंदी में बात करते हुए उनसे कोई गलती हो जाए तो लगो उन्हें माफ करें. इसके बाद, सीता के किरदार के लिए चुने जाने के बारे में बात करते हुए कहा कि ‘इस तरह के रोल आसानी से नहीं मिलते. ब आप किसी ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हों जिसे भगवान की तरह पूजा जाता है, तो इसे आम काम की तरह नहीं लिया जा सकता है. साई ने मेकर्स का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें यह रोल दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उन्होंने इसे कभी भी अपनी महत्वाकांक्षा से हासिल किया गया रोल नहीं माना’.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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