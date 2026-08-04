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Ramayana: रकुल प्रीत सिंह ने क्यों चुना 'शूर्पणखा' का किरदार, कहा 'लोगों की सोच को चुनौती...'

Rakul Preet Singh On Surpanakha Role: रकुल प्रीत सिंह ने बताया कि उन्होंने रामायण में शूर्पणखा का किरदार इसलिए चुना क्योंकि यह किरदार काफी जटिल था

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 4, 2026, 9:59 AM IST
Ramayana: रकुल प्रीत सिंह ने क्यों चुना 'शूर्पणखा' का किरदार, कहा 'लोगों की सोच को चुनौती...'

Rakul Preet Singh On Surpanakha Role: हाल ही में रिलीज़ हुए ‘रामायण’ के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा छेड़ दी है, दर्शक इसके भव्य विज़ुअल स्केल से लेकर कास्टिंग तक, हर चीज़ पर बारीकी से बात कर रहे हैं. जहां रणबीर कपूर का भगवान राम का किरदार, यश का रावण और साई पल्लवी का देवी सीता के रूप में दिखना चर्चा का मुख्य केंद्र रहा, वहीं एक और किरदार ने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और है. शूर्पणखा के तौर पर रकुल प्रीत सिंह की पहली झलक ने काफी चर्चा बटोरीहै. दर्शकों ने उनके शानदार लुक और इस किरदार में दिखाई गई उनकी ज़बरदस्त गंभीरता, दोनों की ही तारीफ़ की है. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने खुद बताया कि उन्होंने क्यों इस किरदार को चुना है.

रकुल निभा रही हैं शूर्पणखा का किरदार

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ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद, एक फ़ैन ने रकुल के नाम एक खास लैटर लिखकर फ़िल्म की दिवाली रिलीज़ के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं और साथ ही फ़ैन ने यह भी जानना चाहा कि किस चीज़ ने एक्ट्रेस को एक ऐसे किरदार को निभाने के लिए प्रेरित किया, जिसे अक्सर “गलत समझा जाने वाला किरदार” माना जाता है. आपको बता दें महाकाव्य में, शूर्पणखा रावण की बहन है और मुख्य टकराव की वजह बनती है औऱ उसे भगवान राम से लगाव हो जाता है, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों ही उसे ठुकरा देते हैं. सीता पर हमला करने की कोशिश के बाद, उसे ज़िंदगी बदलने वाले नतीजे का सामना करना पड़ता है जब लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं.

खुले मन से उसके किरदार को समझेंगे

रकुल प्रीत सिंह ने X पर एक फ़ैन के लिखे खास लेटर का जवाब देते हुए लिखा, “इस खूबसूरत लेटर के लिए धन्यवाद. मैंने ‘सूर्पणखा’ का रोल करने के लिए हाँ इसलिए कहा क्योंकि आपने जो बात कही है. यानी उसका जटिल व्यक्तित्व, वही मुझे पसंद आया. इतिहास अक्सर उसे सिर्फ़ एक पल के लिए याद रखता है, लेकिन उसकी कहानी में और भी बहुत कुछ है. एक एक्टर के तौर पर, ऐसे रोल सबसे रोमांचक होते हैं जो लोगों की सोच को चुनौती देते हैं. मुझे उम्मीद है कि जब ‘रामायण’ आएगी, तो दर्शक खुले मन से उसके किरदार को समझेंगे’.

इस दिवाली आ रही है रामायण

दो हिस्सों में बनी इस महत्वाकांक्षी और भव्य फ़िल्म रामायण में कई कलाकार हैं, जिनमें सनी देओल (भगवान हनुमान), रवि दुबे (लक्ष्मण), काजल अग्रवाल (मंदोदरी), विवेक ओबेरॉय (विद्युज्जिह्व), अरुण गोविल (राजा दशरथ) और लारा दत्ता (कैकेयी) शामिल हैं. खबरों के मुताबिक, यह फ़िल्म 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट पर बनाई जा रही है और इसका संगीत मशहूर जोड़ी ए.आर. रहमान और हंस ज़िमर ने तैयार किया है. ‘रामायण: पार्ट I’ दिवाली के त्योहार के दौरान 8 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है, जबकि इसका आखिरी भाग 2027 में सिनेमाघरों में आएगा.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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