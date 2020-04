लॉकडाउन के दौरान लोगों की डिमांड पर एक बार फिर से रामानंद सागर की रामायण को शुरू किया गया. पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं. उस वक्त टेलिविजन इक्का-दुक्का घरों में ही हुआ करते थे. जहां भी होते थे वहां इस शो को देखने के लिए पूरी भीड़ जुट जाती थी. फिर जैसे राम-सीता-लक्ष्मण स्क्रीन पर आते थे लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे. टीवी को माला पहना दी जाती थी. टीवी को माला पहना दी जाती थी. 80 के दशक का ये शो फिर से उन पुरानी गलियों में ले गया है.जब से ये सीरियल शुरू हुआ है सेट के पीछे की कई तस्वीरें और अभिनेताओं के बारे दिलचस्प बातें पढ़ने को मिल रही हैं. Also Read - कोरोना पॉजेटिव करीम मोरानी की बड़ी बेटी ज़ोया को मिली अस्पताल से छुट्टी, डॉक्टर के साथ ली सेल्फी

राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गए हैं. हाल ही में अरुण ने ट्विटर अकाउंट पर अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की. इस तस्वीर को अरुण गोविल की भाभी तब्बसुम ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है.

Iam so lucky that my dear #ram is my chachu @RealArunGovil @arungovil12 #Ramayan #Ramayana @RealArunGovil luv u all @tabassumgovil pic.twitter.com/527Fu6taLi

— Hoshang Govil (@GovilHoshang) April 4, 2020