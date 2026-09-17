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रणबीर कपूर के 'राम' बनने पर उठे सवाल तो ढाल बनकर खड़े हुए 'लक्ष्मण' रवि दुबे, बताया 'सबसे बेहतरीन कलाकार'

Ramayan Ravi Dubey On Ranbir Kapoor: रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले रवि दुबे ने राम के रोल के लिए रणबीर कपूर को चुने जाने पर हो रही आलोचना के बीच उनका बचाव किया है

Edited By: Shilpi Singh
Updated: September 17, 2026, 11:42 AM IST
रणबीर कपूर के 'राम' बनने पर उठे सवाल तो ढाल बनकर खड़े हुए 'लक्ष्मण' रवि दुबे, बताया 'सबसे बेहतरीन कलाकार'

Ramayan Ravi Dubey On Ranbir Kapoor: इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी फ़िल्मों में से एक, ‘रामायण’ के रिलीज़ होने से पहले, रवि दुबे इसके बड़े पैमाने के बारे में नहीं, बल्कि राम का किरदार निभाने वाले एक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं. नितेश तिवारी की दो-भागों वाली इस एपिक फ़िल्म में लक्ष्मण का रोल निभाने वाले एक्टर का कहना है कि रणबीर कपूर के साथ काम करने का अनुभव उन पर इस प्रोजेक्ट की किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा गहरा असर डाल गया है. ‘रामायण’ में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले रवि दुबे ने भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर की परफ़ॉर्मेंस की तारीफ़ करते हुए उन्हें हमारे पास मौजूद सबसे बेहतरीन कलाकार बताया है. रवि ने रणबीर के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए उनकी ईमानदारी, काम के प्रति लगन और ज़मीन से जुड़े स्वभाव का भी ज़िक्र किया.

‘रणबीर सबसे बेहतरीन हैं’

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भगवान राम के रोल के लिए रणबीर को चुने जाने पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन रवि का मानना ​​है कि इस रोल के लिए एक्टर एकदम सही पसंद हैं. ‘वैरायटी इंडिया’ से बात करते हुए उन्होंने कहा ‘मुझे लगता है कि रणबीर हमारे बीच सबसे बेहतरीन हैं, वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन जो बात मेरे दिल में सबसे ज़्यादा बसी है, वह है उनका इंसान और कलाकार वाला रूप, जिसे मैंने बहुत करीब से देखा है’. रवि ने कपूर के मिलनसार और सहज स्वभाव का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनमें बड़े स्टार वाला कोई अहंकार नहीं है.

अपने स्टारडम का कोई बोझ नहीं दिखता

रवि ने आगे कहा, ‘वे जिस ईमानदारी के साथ सेट पर आते हैं, वह बेमिसाल है और उनके काम के प्रति लगन, तौर-तरीके, जोश और तैयारी. इन सबके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन मुझे उन्हें खुद देखने का मौका मिला. इन सबके साथ-साथ उनका स्वभाव बेहद ज़मीन से जुड़ा, मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है, लोगों से बातचीत करते समय उन पर अपने स्टारडम का कोई बोझ नहीं दिखता. मुझे यह बात बहुत प्रेरणादायक लगती है. रणबीर, नमित (मल्होत्रा), नितेश (तिवारी), यश, साई पल्लवी और ‘रामायण’ से जुड़े हर एक व्यक्ति के साथ इस सफ़र का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है.’

‘रामायण पार्ट वन’ दिवाली 2026 में रिलीज़ होगी

रवि के लिए, ‘रामायण’ का हिस्सा बनना करियर की किसी उपलब्धि जैसा नहीं है उन्होंने बताया कि जब भी फ़िल्म बनाते समय मन में निजी महत्वाकांक्षा आती थी, तो वह जान-बूझकर खुद को एक ही विचार पर वापस ले आते थे समर्पण. इस प्रोजेक्ट का दायरा इतना बड़ा था कि इसमें किसी एक व्यक्ति की भूमिका बहुत छोटी लगने लगती थी. इसलिए वह इसमें अपनी भागीदारी को कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सौभाग्य मानते हैं. वाल्मीकि के महाकाव्य पर आधारित तिवारी की यह फ़िल्म दो हिस्सों में रिलीज़ होगी. इस फ़िल्म को नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियोज़, DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स का सपोर्ट मिला है. ‘रामायण पार्ट वन’ दिवाली 2026 में रिलीज़ होगी

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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