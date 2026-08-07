EnglishHindi

Ramayana की रिलीज डेट पर खत्म हुआ सस्पेंस! 6 नवंबर या दिवाली जानें कब Release होगी फिल्म? प्रोड्यूसर ने बताया

Ramayana Release Date: 'रामायण' के अंग्रेजी ट्रेलर में 6 नवंबर 2026 की रिलीज डेट देखकर फैंस कन्फ्यूज हो गए. अब फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने साफ कर दिया है कि विदेश और भारत में फिल्म अलग-अलग तारीखों पर रिलीज होगी.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 7, 2026, 3:37 PM IST
Ramayana की रिलीज डेट पर खत्म हुआ सस्पेंस! 6 नवंबर या दिवाली जानें कब Release होगी फिल्म? प्रोड्यूसर ने बताया
  • रामायण’ के अंग्रेजी ट्रेलर में 6 नवंबर 2026 की रिलीज डेट देखकर फैंस कन्फ्यूज हो गए
  • प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया कि विदेश में फिल्म 6 नवंबर को और भारत में दिवाली के आसपास रिलीज होगी
  • फिल्म में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, सनी देओल और रवि दुबे अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे
  • अंग्रेजी ट्रेलर के विजुअल्स और डबिंग की जमकर तारीफ हो रही है, जिससे फिल्म का क्रेज और बढ़ गया

इन दिनों फिल्मी गलियारों में एक फिल्म की चर्चा जोरों पर हो रही है और ये फिल्म है Namit Malhotra की Ramayana,जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से इसकी चर्चा जोरों पर है. पहले फिल्म के ट्रेलर को 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था और अब बुधवार रात को रामायण फिल्म का ट्रेलर अंग्रेजी में रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर देखते ही फैन्स में जोश छा गया, बताया जा रहा है कि फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. इसके बाद फिल्म को लेकर हर कोई कंफ्यूज है कि ट्रेलर में रिलीज डेट 6 नवंबर 2026 लिखी हुई है, जबकि इस साल दिवाली 8 नवंबर को है. अब इसपर प्रोड्यूसर ने दी सफाई दी है.

रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने एनडीटीवी से बातचीत में सब कुछ साफ कर दिया है. उन्होंने बताया कि भारत में फिल्म दिवाली पर रिलीज हो रही है, जब उनसे पूछा गया कि ट्रेलर में तो 6 नवंबर लिखा गया है तो उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम 6 नवंबर को रिलीज कर रहे हैं, वहीं बाहर के देशों में रिलीज शुक्रवार को होती है, इसलिए 6 नवंबर को चुना गया है, लेकिन भारत में हम अभी दिवाली रिलीज पर ही फोकस कर रहे हैं.

और पढ़ें: Ramayana: 'रामायण' की शूटिंग के दौरान रबर की चप्पलों में क्यों घूम रहे थे रणबीर? जानें इसके पीछे का राज

विदेश में फिल्म 6 नवंबर 2026 को रिलीज होगी, लेकिन भारत में 8 नवंबर 2026 (दिवाली) के आसपास फिल्म को रिलीज किया जाएगा. हालांकि अभी पूरी तरह से तारीख कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन टारगेट दिवाली ही है.

फिल्म में क्या खास है?

Namit Malhotra की Ramayana को सबसे महंगी फिल्मों में गिना जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो इसे बनाने में 4000 करोड़ की लागत लगी है. फिल्मों को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. फिल्म का पहला पार्ट इसी साल दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म को काफी बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है, इसमें रणबीर कपूर – भगवान राम, यश –रावण, साई पल्लवी –सीता, सनी देओल –हनुमान और रवि दुबे –लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं.

पूरे विश्व स्तर पर फिल्म को रिलीज करने की तैयारी चल रही है. अंग्रेजी ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है, लोग विजुअल्स, स्केल और अंग्रेजी डबिंग की तारीफ कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि डबिंग इतनी अच्छी है कि एक्टर्स की लिप्सिंग से आवाज पूरी तरह मैच कर रही है. फैंस को अब दिवाली का इंतजार है.

क्यों अलग-अलग डेट्स?

विदेश में फिल्में आमतौर पर शुक्रवार को रिलीज होती हैं, ताकि वीकेंड का फायदा मिल सके, इसलिए अंतरराष्ट्रीय रिलीज 6 नवंबर (शुक्रवार) रखी गई. भारत में दिवाली का त्योहार बहुत बड़ा होता है, इस दिन लोग परिवार के साथ फिल्म देखने जाते हैं, इसलिए भारत में दिवाली पर फिल्म को रिलीज करने का प्लान है. रामायण जैसी बड़ी फिल्म का इंतजार लंबे समय से चल रहा था. ट्रेलर ने उम्मीदें और बढ़ा दी हैं, अब सिर्फ रिलीज का इंतजार बाकी है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.