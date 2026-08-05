EnglishHindi

Ramayana: बॉलीवुड की सबसे बड़ी डील क्रैक! आखिर किसने खरीदे 75 करोड़ में 'रामायण' के राइट्स?

Ramayana Music Right: . नितेश तिवारी के निर्देशन और नमित मल्होत्रा ​​के प्रोडक्शन में बन रही फ़िल्म रामायण में कई बड़े कलाकार नज़र आएंगे.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 5, 2026, 8:54 AM IST
Ramayana: बॉलीवुड की सबसे बड़ी डील क्रैक! आखिर किसने खरीदे 75 करोड़ में 'रामायण' के राइट्स?

Ramayana Music Right: रणबीर कपूर की फ़िल्म ‘रामायण’ के पहले चैप्टर के सिनेमाघरों में आने से पहले ही, इसने एक बहुत बड़ी बिज़नेस डील कर ली है. इस बहुप्रतीक्षित पौराणिक फ़िल्म ने भारतीय सिनेमा में म्यूज़िक राइट्स की सबसे बड़ी डील्स में से एक हासिल की है, क्योंकि टी-सीरीज़ ने फ़िल्म के दोनों हिस्सों के लिए ऑडियो राइट्स खरीद लिए हैं. यह डील 30 जुलाई को फ़िल्म के ट्रेलर के वर्ल्ड प्रीमियर से कुछ दिन पहले ही हुई है.

म्यूज़िक राइट्स 75 करोड़ रुपये की डील में हासिल किए हैं

और पढ़ें: Ramayana Quiz: रामायण पढ़ी है तो इन 10 सवालों का जवाब देकर दिखाइए, बड़े-बड़े ज्ञानी भी हो जाते हैं Confuse

‘रामायण’ को लेकर चर्चा और बढ़ती जा रही है. पहली फ़िल्म के सिनेमाघरों में पहुंचने से पहले ही, मेकर्स ने भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी म्यूज़िक डील्स में से एक डील पक्की कर ली है. एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, टी-सीरीज़ ने नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित पौराणिक फ़िल्म के दोनों हिस्सों के म्यूज़िक राइट्स 75 करोड़ रुपये की डील में हासिल कर लिए हैं. खबरों के मुताबिक, कई बड़े म्यूज़िक लेबल्स ने इन म्यूज़िक राइट्स में दिलचस्पी दिखाई, जिससे यह इंडस्ट्री की सबसे चर्चित डील्स में से एक बन गई है.

फ़िल्म के साउंडट्रैक की क्षमता पर पूरा भरोसा है

पिंकविला में छपी खबरे में ये साफ़ किया है कि 75 करोड़ रुपये की रकम को ‘रिफंडेबल एडवांस’ (वापस मिल सकने वाली अग्रिम राशि) के तौर पर तय किया गया है, जिससे यह समझौता आम म्यूज़िक राइट्स डील से अलग हो जाता है. T-सीरीज़ के एक करीबी सहयोगी ने पुष्टि की, ‘T-सीरीज़ ने ‘रामायण’ के म्यूज़िक राइट्स हासिल कर लिए हैं. भूषण कुमार और T-सीरीज़ की सीनियर लीडरशिप को फ़िल्म के साउंडट्रैक की क्षमता पर पूरा भरोसा है’.

ए.आर. रहमान और हंस ज़िमर की जोड़ी दे रही है म्यूजिक

इस समझौते के तहत, टी-सीरीज़ ने म्यूज़िक राइट्स के लिए 75 करोड़ रुपये का एडवांस पेमेंट किया है। इस रकम में रामायण के दोनों हिस्सों का म्यूज़िक शामिल है. यह डील रामायण, और खासकर इसके म्यूज़िक को लेकर लोगों के भरोसे को भी दिखाती है. ऑस्कर जीतने वाले म्यूज़िक कंपोज़र ए.आर. रहमान और हंस ज़िमर के पहली बार किसी भारतीय फ़िल्म के लिए साथ काम करने की घोषणा के बाद से ही इस फ़िल्म को लेकर काफ़ी उत्साह है.

दिवाली पर आएगी फिल्म

जब से ‘रामायण’ की पहली झलक सामने आई है, तब से यह फ़िल्म चर्चा में बनी हुई है. नितेश तिवारी के निर्देशन और नमित मल्होत्रा ​​के प्रोडक्शन में बन रही इस फ़िल्म में कई बड़े कलाकार नज़र आएंगे. रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभाएंगे, साई पल्लवी सीता के रोल में होंगी, यश रावण का किरदार निभाएंगे, सनी देओल भगवान हनुमान की भूमिका में होंगे और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में नज़र आएंगे.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shilpi Singh

Shilpi Singh

शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.