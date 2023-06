साउथ के सुपरस्टार प्रभास स्टारर फिल्म आदिपुरुष इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. हालांकि फिल्म के पोस्टर. कास्ट और कंटेंट को लेकर इसपर कई बार विवाद भी हो चुका है. लेकिन मेकर्स अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे वो दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच सके. इसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए हैं. लेकिन अभी हाल ही में इस फिल्म के निर्देशक ओम राउत विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि फिल्म को लेकर ये विवाद नहीं हो रहा है बल्कि ओम राउत से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कृति को मंदिर के परिसर में गुड बाय किस करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया है.

लोगों को उनका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है. उनकी इस हरकत पर अब रामायण में सीता के किरदार को अदा करने वाली नहीं बल्कि जीने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने एक वेबसाइट से बातचीत में इस एक्शन की निंदा करते हुए बताया कि नए जनेरेशन की यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि वे अपने किरदार में न ठीक से घुसते हैं न ही उसे समझ पाते हैं. उनके लिए रामायण महज़ एक फिल्म रही होगी. मैंने तो इस किरदार को निभाया ही नहीं बल्कि जीया है.