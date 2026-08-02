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Ramayana: बिना फीस के रामायण में काम करेगा ये एक्टर, कैंसर से पीड़ित बच्चों को दान में जाएंगे पैसे

Ramayana: रामायण में कई सारे स्टार को मोटी फीस मिली है औऱ इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा किरदार है जिसने बिना पैसे के काम किया है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 2, 2026, 10:12 AM IST
Ramayana: बिना फीस के रामायण में काम करेगा ये एक्टर, कैंसर से पीड़ित बच्चों को दान में जाएंगे पैसे

Ramayana Vivek Didn’t Charge Anything:  बॉलीवुड एक्टर का किसी फ़िल्म की फ़ीस लेने से मना करना बहुत कम सुनने को मिलता है, खासकर ‘रामायण’ जैसी बड़ी फ़िल्म के लिए, जिसका बजट 4000 करोड़ रुपये है. इस फिल्म में किरदारों ने अपनी भूमिकाओं के लिए करोड़ों की फीस ली है, लेकिन आज हम आपको उस स्टार के बारे में बताएंगे जिसने बिना पैसे लिए काम किया है और असल में ऐसा ही हुआ है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फ़िल्म के एक एक्टर ने मेकर्स से एक भी रुपया लेने से मना कर दिया और उनकी वजह आपका दिल जीत लेगी.

कैंसर से पीड़ित बच्चे को फीस होगी दान

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ये सितारा कोई औऱ नहीं बल्कि विवेक ओबेरॉय हैं. दरअसल ‘रामायण’ में यह एक्टर विद्युज्जिह्व (शूर्पणखा के पति और राक्षस राजकुमार) और विभीषण (रावण के नेक भाई) का किरदार निभाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि ओबेरॉय ने इस फ़िल्म से मिलने वाली अपनी पूरी फ़ीस को डोनेट करने का फ़ैसला किया है. विवेक ओबेरॉय ने पहले हिंदुस्तान टाइम्स को बताया था, ‘मैंने नमित से कहा कि मुझे इसके लिए एक पैसा भी नहीं चाहिएय मैं इसे किसी ऐसे नेक काम के लिए दान करना चाहता हूं जिसमें मेरा विश्वास है और वह है कैंसर से पीड़ित बच्चे. मैंने उनसे कहा कि मैं आपका साथ देना चाहता हूं क्योंकि मुझे आपका काम बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि इससे भारतीय सिनेमा ग्लोबल लेवल पर ज़बरदस्त पहचान बनाएगा.’

इस पर काम करना बहुत अच्छा

इसके साथ ही विवेक ने कहा कि ‘हमेशा इस बात पर बहस होती रहती है कि रामायण पौराणिक है या ऐतिहासिक. हमारा मानना ​​है कि यह ऐतिहासिक है और इस पर काम करना बहुत अच्छा रहा. मैं बहुत खुश था और पूरी टीम नमित, नितेश, (एक्टर) यश, रकुल (प्रीत सिंह) के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया.’

कितनी है स्टार कास्ट की फीस

रणबीर कपूर इस फ़िल्म के सबसे ज़्यादा फ़ीस लेने वाले एक्टर हैं, बताया जा रहा है कि वे हर पार्ट के लिए 75 करोड़ रुपये (कुल 150 करोड़ रुपये) ले रहे हैं. कहा जा रहा है कि यश, जो रावण का रोल निभा रहे हैं और फ़िल्म को को-प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, हर पार्ट के लिए 50 करोड़ रुपये (कुल 100 करोड़ रुपये) कमा रहे हैं. माता सीता का रोल निभाने वाली साई पल्लवी ने हर पार्ट के लिए 6 करोड़ रुपये (कुल 12 करोड़ रुपये) लिए हैं, जबकि लक्ष्मण का रोल निभाने वाले रवि दुबे को हर फ़िल्म के लिए 10 करोड़ रुपये (कुल 20 करोड़ रुपये) मिल रहे हैं. भगवान हनुमान का रोल निभाने वाले सनी देओल ने हर पार्ट के लिए 20 करोड़ रुपये लिए हैं, जिससे उनकी कुल फ़ीस 40 करोड़ रुपये हो गई है.न

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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