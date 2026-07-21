Ramayana Trailer First Review: Ramayana के ट्रेलर का पहला रिव्यू, बताया 'अविश्वसनीय...दिखा राम और रावण का अद्भुत रूप

Ramayana Trailer First Review: अभिनेता रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण के ट्रेलर का रिव्यू सामने आ गया है

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/ramayana-trailer-first-review-jawan-director-atlee-says-incredible-craft-taran-adarsh-says-looks-every-bit-like-a-global-cinematic-spectacle-8479415/ Copy

Ramayana Trailer First Review: रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज़ होने वाला है और फ़ैन्स इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास लोगों को मेकर्स ने पहले ही ट्रेलर की झलक दिखा दी और इनमें से एक नाम है तरण आदर्श का और दूसरा है फ़िल्ममेकर एटली और दोनों ने ही इसका रिव्यू बेहद कमाल का दिया है. हाल ही में दिल्ली में एक बड़े प्रमोशनल इवेंट के दौरान इस ट्रेलर को दिखाया गया था, जिसमें फ़िल्म की पूरी स्टार कास्ट शामिल हुई थी.

राम और रावण का काम वाकई अद्भुत है

वहीं भारतीय फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा #JaiShriRam… #Ramayana का 3D ट्रेलर देखा, और इसे बयां करने के लिए बस एक ही शब्द है शानदार. 4 मिनट का यह ट्रेलर – जिसे #PrathamSankalp कहा गया है. आपको पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देता है… इसका प्रेजेंटेशन, स्केल, विजुअल्स, VFX और बैकग्राउंड स्कोर वाकई लाजवाब हैं.. #Ramayana हर मायने में एक ग्लोबल सिनेमाई अनुभव जैसा लगता है. कास्टिंग एकदम सही लग रही है… भगवान राम के रोल में #RanbirKapoor में दिव्यता, शालीनता और ताकत झलकती है… रावण के रोल में #Yash का काम वाकई अद्भुत है. मैं और कुछ नहीं बताऊंगा – यहाँ कोई स्पॉइलर नहीं है… 24 जुलाई 2026 [शुक्रवार] को ट्रेलर के आधिकारिक तौर पर जारी होने का इंतज़ार करें.

#JaiShriRam… Watched the trailer of #Ramayana in 3D, and there’s just one word to describe it: SPECTACULAR. This 4-minute trailer – called #PrathamSankalp – leaves you absolutely mesmerised… The presentation, scale, visuals, VFX, and the background score are simply… pic.twitter.com/2tLQPp8PUq — taran adarsh (@taran_adarsh) July 20, 2026

रामायण ने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक फ़िल्म है

दूरदर्शी प्रोड्यूसर #NamitMalhotra और डायरेक्टर #NiteshTiwari ने यह पक्का किया है कि हर फ़्रेम में जुनून, बारीकी और बेहतरीन कारीगरी दिखे. जैसा कि मैंने पहले कहा, #Ramayana सिर्फ़ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक फ़िल्म है… इसमें सिनेमा की एक ऐसी यादगार फ़िल्म बनने की सारी खूबियां हैं जिसे सालों तक देखा, सराहा और सेलिब्रेट किया जाएगा. #Ramayana दो हिस्सों में रिलीज़ होगी. पहला हिस्सा दुनिया भर के सिनेमाघरों में #Diwali2026 पर आएगा, और दूसरा हिस्सा #Diwali2027 पर आएगा.

हर फ़्रेम भव्य, नया और जादुई लगता है

इस इवेंट में मौजूद एटली ने ट्रेलर पर अपनी राय शेयर की और उन्होंने लिखा, “#Ramayana का ट्रेलर देखकर मैं पूरी तरह हैरान और प्रभावित हूँ! @NamitMalhotra सर की सोच और @niteshtiwari22 सर की बेहतरीन कारीगरी कमाल की है. @TheNameIsYash भाई का लुक अविश्वसनीय रूप से ज़बरदस्त है, रणबीर कपूर भाई शानदार लग रहे हैं, और @Sai_Pallavi92 बेहद खूबसूरत और अलौकिक लग रही हैं. हर फ़्रेम भव्य, नया और जादुई लगता है. पूरी टीम को ब्लॉकबस्टर सफलता की शुभकामनाएं. यह सच में एक एपिक फ़िल्म लग रही है’.

Absolutely blown away by the #Ramayana trailer! What a vision by @NamitMalhotra sir and what incredible craft from @niteshtiwari22 sir.@TheNameIsYash bro looks unbelievably lethal, Ranbir Kapoor bro is stunning, and @Sai_Pallavi92 is ethereal. Every frame feels grand, fresh,… — atlee (@Atlee_dir) July 20, 2026

एक नजर कौन सा एक्टर कौन सा निभा रहा है.

णबीर कपूर (भगवान राम), यश (रावण), साई पल्लवी (सीता), सनी देओल (हनुमान) और रवि दुबे (लक्ष्मण) इसके साथ ही फिल्म से जुड़े कई सारे और भी किरदार है. रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, अजिंक्य देव, अरुण गोविल और कुणाल कपूर