'रामायण' ट्रेलर रिलीज डेट पर आया सबसे बड़ा अपडेट, नमित मल्होत्रा बोले- 'किसी भी दिन आ सकता है बड़ा सरप्राइज'

Ramayana Trailer Update: बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्म 'रामायण' की रिलीज डेट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

Written by: Ritika
Updated: July 28, 2026, 7:24 PM IST
'रामायण' ट्रेलर रिलीज डेट पर आया सबसे बड़ा अपडेट, नमित मल्होत्रा बोले- 'किसी भी दिन आ सकता है बड़ा सरप्राइज'

Ramayana Trailer Update: बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्म ‘रामायण’ इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है और फैंस ट्रेलर रिलीज को लेकर काफी ज्यादा इंतजार भी कर रहे हैं. इसको लेकर अब फैंस की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है. फिल्म के हर छोटे-बड़े अपडेट पर लोगों की नजरें भी बनी हुई है. आपको बता दें ये फिल्म 2 पार्ट में रिलीज होगी. ‘रामायण पार्ट 1’ का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होना था लेकिन इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और इसको लेकर फैंस काफी ज्यादा नाराज भी दिखाई दे रहे थे. इसी बीच फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने ट्रेलर रिलीज को लेकर ऐसा खुलासा किया है, कि फैंस अब काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर हलचल अब मच गई है. उन्होंने संकेत दिया कि ‘रामायण’ का नया ट्रेलर अब आने ही वाला है. आइए आपको इस खबर में बताते हैं आखिर नमित मल्होत्रा का ने इस पर क्या कहा?

ट्रेलर रिलीज को लेकर नमित मल्होत्रा का बड़ा खुलासा

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आपको बता दें रणबीर कपूर की ‘रामायण’ सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है, जिसका फैंस काफी ज्यादा इंतजार भी कर रहे हैं. फैंस अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ‘रामायण पार्ट 1’ का ट्रेलर कब रिलीज किया जाएगा. ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज किया जाना था, लेकिन इसको किसी कारण की वजह से पोस्टपोन्ड करना पड़ा था. ट्रेलर रिलीज की अभी तक भी कोई ऑफिशियल डेट अनआउंस नहीं हुई है, लेकिन निर्माता ने हिंट जरूर दिया है.

सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 में फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने द क्लाइमेक्स इंडिया को बताया, ‘हमने पैनल से कुछ देर पहले ही घोषणा की है कि सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट दुनियाभर में ‘रामायण’ को विश्व स्तर पर दिखाएगा. इसका मतलब साफ है कि ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है. हमने पैनल में ट्रेलर दिखाया था और अब लगता है कि इसको जल्द ही लॉन्च कर सकते हैं. उन्होने आगे ये भी कहा है कि यह किसी भी दिन हो सकता है. इसको सुनने के बाद अब फैंस काफी ज्यादा खुश हैं और इंतजार भी कर रहे हैं.

सोशल मीडिया तेजी से वायरल

आपको बता दें ये खबर आते ही तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है और इसको लेकर फैंस काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं और ये सुनकर कि किसी भी दिन आ सकती है, तो इसका अब इंतजार भी है. सोशल मीडिया पर फैंस ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना भी शुरू कर दिया है. कई यूजर्स का कहना है कि वे ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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