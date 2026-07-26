Ramayana Trailer Leak: सैन डिएगो प्रीमियर के दौरान ऑनलाइन लीक हुआ रामायण का ट्रेलर, फैंस ने कहा अब कर दो रिलीज

Ramayana Trailer Leaks Online: ‘रामायण’ के मेकर्स ने नई दिल्ली और सैन डिएगो में बड़े इवेंट्स के साथ इस बहुप्रतीक्षित फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया. जहां पिछले शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहली बार ट्रेलर दिखाया गया, वहीं बाद में इस हफ़्ते फ़िल्म की टीम ने सैन डिएगो में भी इसे लॉन्च किया, जिससे फ़िल्म को एक इंटरनेशनल प्लैटफ़ॉर्म मिला.2 4 जुलाई को सैन डिएगो में कॉमिक-कॉन 2026 में भव्य लॉन्च के साथ ऑनलाइन रिलीज़ होने की उम्मीद थी. हालांकि, रिलीज़ से कुछ घंटे पहले ही मेकर्स ने इसे टालने की घोषणा कर दी और उन्होंने देरी का कारण सोनी एंटरटेनमेंट पिक्चर्स के साथ हुई डील को बताया और कहा कि ट्रेलर अब बाद की किसी तारीख पर जारी किया जाएगा. हालांकि, सैन डिएगो में ‘रामायण’ का ट्रेलर लीक हो गया है, जो मेकर्स के लिए बेहद नुकसान वाली चीज साबित हो सकता है.
‘रामायण’ का ट्रेलर ऑनलाइन लीक हो गया है?
खबरों की मानें तो नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ की कुछ झलकियां ऑनलाइन सामने आई हैं, जिसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं. लीक हुए कम क्वालिटी वाले फुटेज में इस पौराणिक महाकाव्य (जो भारतीय सिनेमा की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है) के कई अहम दृश्य दिखाए गए हैं. हालांकि हम लीक हुए ट्रेलर की असलियत की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सके, लेकिन फैंस ने इस घटना पर निराशा जताई है. हीं, मेकर्स ने अभी तक वायरल वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही कोई आधिकारिक बयान जारी किया है.
ट्रेलर लॉन्च में देरी तो टीम ने क्या दी सफाई
ऐसी चर्चाएँ ज़ोरों पर हैं कि सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की देखरेख में ‘रामायण’ के ट्रेलर को हॉलीवुड-स्टाइल में और बेहतर ढंग से फिर से एडिट किया जा रहा है. हालांकि, इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने अपने बयान में कहा, “सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ हमारी पार्टनरशिप से रामायण को दुनिया भर में ले जाने का मेरा सपना अब सच हो गया है. इसे देखते हुए, हम बाद में किसी तारीख पर अपना ट्रेलर दुनिया भर में लॉन्च करेंगे. लीक होने के बावजूद, फ़ैन्स बेसब्री से ऑफ़िशियल ट्रेलर के रिलीज़ होने का इंतज़ार कर रहे हैं.
रामायण की स्टार कास्ट
4000 करोड़ के बजट में बन रही ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नज़र आएंगे, जबकि साई पल्लवी सीता का किरदार निभाएंगी. यश रावण की भूमिका में होंगे और सनी देओल भगवान हनुमान का किरदार निभाएंगे. इस शानदार कास्ट में रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में, लारा दत्ता कैकेयी के रूप में, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रूप में, काजल अग्रवाल मंदोदरी के रूप में और अरुण गोविल राजा दशरथ के रूप में शामिल हैं. विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे और मोहित रैना भी इस बेहतरीन कास्ट का हिस्सा हैं.
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