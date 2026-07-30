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Ramayana Trailer: रामायण के 5 शानदार डायलॉग्स, जिन्हें सुन लोगों में बढ़ी फिल्म देखने की उत्सुकता

Ramayana Trailer: रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर जारी हो गया है. इस ट्रेलर के कई डायलॉग्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस स्टोरी में हम आपको 5 डायलॉग्स के बारे में बता रहे हैं...

Written by: India.com Hindi News Desk Edited by: Rishabh Kumar
Published: July 30, 2026, 9:12 PM IST
Ramayana Trailer: रामायण के 5 शानदार डायलॉग्स, जिन्हें सुन लोगों में बढ़ी फिल्म देखने की उत्सुकता
Ramayana Trailer (Image: IANS)

Ramayana Trailer: रणबीर कपूर और यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. ट्रेलर में शानदार विजुअल्स, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक और कलाकारों की शानदार एक्टिंग ने लोगों का ध्यान खींचा है. खास बात यह है कि ट्रेलर के कई डायलॉग्स तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस इनकी तारीफ कर रहे हैं और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्हें शेयर कर रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में इन तीनों के डायलॉग्स सबसे ज्यादा चर्चा में हैं.

रावण और राम के डायलॉग्स ने बढ़ाया रोमांच

ट्रेलर की शुरुआत रावण के दमदार अंदाज से होती है. यश अपने पहले डायलॉग में कहते हैं, “देव लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों लोक में एक ही राज होगा- रावण राज. ” इस संवाद के साथ उनका लुक भी लोगों को काफी पसंद आया है.

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वहीं भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर का पहला बड़ा संवाद भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. वह कहते हैं, “विश्व कल्याण के लिए अगर मेरा अंत भी हो जाए, तो भी मुझे स्वीकार है. “ यह संवाद उनके त्याग और कर्तव्य को दिखाता है. इसके बाद एक और सीन में राम अपने पिता के वचन का सम्मान करते हुए कहते हैं, “निर्णय मैं ले चुका हूं, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है. ” इन दोनों डायलॉग्स को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

सीता और रावण के संवाद भी हो रहे वायरल

ट्रेलर में साई पल्लवी ने सीता के किरदार में अपनी शांत और भावुक मौजूदगी से लोगों का दिल जीता है. उनके हिस्से का एक संवाद सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वह राम से कहती हैं, “उस वचन का क्या, जो आपने मुझे विवाह के वक्त दिया था, अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है, मुझे स्वीकार है. “

दूसरी तरफ रावण का एक और संवाद भी खूब चर्चा में है. शूर्पणखा से बात करते हुए वह कहता है, “राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा, न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान. “ इस डायलॉग में यश का गुस्से वाला अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.

रणबीर कपूर का आखिरी डायलॉग बना सबसे बड़ा आकर्षण

ट्रेलर के आखिर में रणबीर कपूर का एक और दमदार संवाद सुनने को मिलता है, जो लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है. रावण को चुनौती देते हुए वह कहते हैं, “रावण तीनों लोकों का स्वामी है, तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा, मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा. “ इस डायलॉग के साथ ट्रेलर का क्लाइमैक्स और भी प्रभावशाली बन जाता है.

फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद फैंस अब इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई लोग इन डायलॉग्स को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं. दमदार संवाद, शानदार कलाकार और भव्य प्रस्तुति की वजह से ‘रामायण’ इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है.

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