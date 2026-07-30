Ramayana Trailer: रावण बन यश ने लूटी महफिल, दमदार अंदाज देख सोशल मीडिया पर फैंस ने यूं किया रिएक्ट

Ramayana Trailer: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. ट्रेलर में शानदार विजुअल्स, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक और बड़े स्तर का प्रोडक्शन देखने को मिला है. हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा यश की हो रही है, जिन्होंने फिल्म में रावण का किरदार निभाया है. ट्रेलर में उनकी एंट्री, दमदार आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. कई लोगों का कहना है कि ट्रेलर में यश का किरदार सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनके रावण अवतार की लगातार तारीफ हो रही है.
ट्रेलर सामने आने के बाद एक्स , इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने यश की एक्टिंग और उनके लुक को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया है. कुछ लोगों ने लिखा कि रावण के किरदार में यश की कास्टिंग बिल्कुल सही है. वहीं कई यूजर्स ने इसे “वन मैन शो” तक कहा. कुछ फैंस ने उनकी आवाज और डायलॉग डिलीवरी की भी तारीफ की. कई पोस्ट में यह भी लिखा गया कि ट्रेलर का सबसे यादगार हिस्सा यश की एंट्री और उनका दमदार अंदाज है. सोशल मीडिया पर उनके कई सीन तेजी से वायरल हो रहे हैं.
Larger than life Frame
The Aura this frame holds needs to be studied in strict basis #Yash @ThenameisYash #YashBOSS #Ramayana pic.twitter.com/mRvwFO1dXY
— Team Yash FC (@TeamYashFC) July 29, 2026
फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत रावण के किरदार से होती है. यश अपने दमदार अंदाज में तीनों लोकों पर राज करने की बात कहते नजर आते हैं. इसके बाद भगवान विष्णु श्रीराम के रूप में अवतार लेते हैं, जिनका किरदार रणबीर कपूर निभा रहे हैं. ट्रेलर में भगवान राम के बचपन से लेकर सीता स्वयंवर, वनवास, राक्षसों से युद्ध और माता सीता के हरण तक की कई झलकियां दिखाई गई हैं. साई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आती हैं और उनकी सादगी भी लोगों को पसंद आ रही है. ट्रेलर के आखिर में राम और रावण के बीच होने वाले महायुद्ध की झलक फिल्म के प्रति उत्साह और बढ़ा देती है.
Ravana Char will be remembered ansuthe.
Kannada dialogue delivery is too good. #Ramayana #Yash #Ravana pic.twitter.com/2DbZK3IIyr
— MNV Gowda (@MNVGowda) July 29, 2026
इस फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा ने किया है, जबकि निर्देशन नितेश तिवारी ने संभाला है. फिल्म को दो भागों में रिलीज किया जाएगा. पहला पार्ट दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में आएगा. वहीं दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर रिलीज करने की तैयारी है. फिल्म का म्यूजिक ऑस्कर विजेता एआर रहमान और हांस जिमर ने मिलकर तैयार किया है. बड़े बजट, शानदार कलाकारों और भव्य प्रस्तुति की वजह से यह फिल्म पहले से ही काफी चर्चा में है.
ट्रेलर देखने के बाद कई दर्शकों का मानना है कि फिल्म में रावण का किरदार सबसे ज्यादा असर छोड़ सकता है. यश की दमदार आवाज, अलग अंदाज और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. वहीं रणबीर कपूर और साई पल्लवी की झलकियों को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब फैंस को फिल्म की रिलीज का इंतजार है. अगर ट्रेलर जैसा असर बड़े पर्दे पर भी देखने को मिला, तो ‘रामायण’ साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो सकती है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें