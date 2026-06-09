हिंदी में नहीं जमी 'Peddi'? 5वें दिन मेकर्स ने चला Rs 199 वाला बड़ा दांव, अब होगा बड़ा खेल

Peddi: रामचरण स्टारर फिल्म को हिंदी बेल्ट में हिट में करवाने के लिए मेकर्स ने नया जुगाड़ निकाला है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/ramcharan-film-peddi-makers-gave-a-big-offer-to-rs-199-low-price-ticket-for-hindi-blet-audience-8440921/ Copy

Ram Charan Peddi (Photo poster)

Peddi: राम चरण की ‘पेद्दी’ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है. यही रफ्तार रही तो ये जल्द ही 300 करोड़ का आंकड़ा छू जाएगी. हालांकि जैसा तेलुगु भाषा में इसका रिस्पॉन्स देखने को मिला वैसा हिंदी भाषा में नहीं मिला. यही वजह है मेकर्स ने अब रामचरण स्टारर फिल्म की कमाई बढ़ाने के लिए जबरदस्त जुगाड़ निकाला है और दर्शकों को स्पेशल ऑफर तक दिया जा रहा है. हालांकि मेकर्स ने ‘पेद्दी’ के ट्रेलर लॉन्च के लिए मुंबई को ही चुना था. लेकिन बावजूद इसके फिल्म को कोई फायदा नहीं हुआ.

क्या है 199 रुपये वाला ऑफर?

123 तेलुगु डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब नॉर्थ इंडिया में सभी के लिए फिल्म की टिकट का रेट घटाकर 199 रुपये कर दिया गया है. हालांकि शुरुआत में एक बिग बजट वाली फिल्म के लिए ऐसा फैसला लेना बड़ी बात है ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मेकर्स की ये स्ट्रेटजी कितना वर्कआउट करती है. वहीं ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि कीमत कम होने से उन दर्शकों को भी फिल्म देखने का मौका मिलेगा जो टिकट महंगे होने के कारण थिएटर जाने से बचते हैं. हालांकि मेकर्स की तरफ इसे लेकर कोई ऑफिशियली पोस्ट नहीं किया गया है.

दूसरी फिल्मों को भी उठाना पड़ा ये कदम?

हालांकि ऐसा देखा गया है कि साउथ मूवीज़ को हिंदी बेल्ट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन पेद्दी के बारे में किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म इतनी कम कमाई करेगी.

कमाई बढ़ाने का नया फॉर्मूला

ऐसा पहली बार नहीं है कि मेकर्स ने फिल्म की कमाई बढ़ाने के लिए कोई नई स्ट्रेटजी निकाली हो. पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है. कई बड़े बैनर रिलीज के कुछ दिनों बाद विशेष ऑफर या डिस्काउंट लेकर आते हैं ताकि वीकडेज में दर्शकों की संख्या बढ़ाई जा सके. ये ऑफर भी इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है.

Ram Charan का स्टारडम है सबसे बड़ी ताकत

राम चरण की बात करें तो ये भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं. Magadheera से लेकर RRR तक उन्होंने कई बड़ी फिल्में दी हैं. फिल्म आरआरआर को दूसरे देशों में भी काफी पसंद किया गया. इस वजह से देश-विदेश में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है.

आगे क्या होगा?

फिल्म की टिकट के रेट घटा देने के बाद अब सभी की नज़रें आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस की कमाई पर टिकी हैं. देखने वाली बात होगी कि मेकर्स की इस स्ट्रेटजी का ऑडियंस पर कितना असर देखने को मिलता है.

फिल्म की कमाई

राम चरण की फिल्म पेद्दी की बात करें तो इसने महज़ 5 दिनों में 250 करोड़ की कमाई कर ली है और जल्द ही ये 300 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली है. फिल्म तेलुगु में शानदार कमाई कर रही है, बस नॉर्थ बेल्ट में थोड़ी ढीली नज़र आ रही है. पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पेद्दी ने 169.70 करोड़ का कारोबार किया है वहीं पांचवें दिन हिंदी में 1.40 करोड़ रुपये कमाए हैं. अब हिंदी भाषी लोग इसे 199 रुपए में देख सकते हैं.