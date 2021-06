Know Where Is Ram Gopal Verma Actress Antra Mali: फिल्म ‘मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं’ (Main Madhuri Dixit Banna Chahti Hoon) से पॉपुलर होने वाली हीरोइन अंतरा माली (Antra Mali) ने भले ही कई सारी फिल्मों में काम किया हो लेकिन उनका करियर कभी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाया. अंतरा (Antra Mali) का नाम बॉलीवुड की उन हीरोइनों में शुमार है जिसकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई है.

अंतरा (Antra Mali) फेमस फोटोग्राफर जगदीश माली की बेटी हैं, अंतरा (Antra Mali) शुरू में तेलुगु फिल्मों में काम किया करती थीं. कुछ समय बाद उन्होंन बॉलीवुड में एंट्री की लेकिन कभी सफल नहीं हो पाईं.

View this post on Instagram A post shared by Antara Mali Kurrien (@antara.mali)



अंतरा (Antra Mali) ने अपने 12 साल के करियर में सिर्फ 12 फिल्में की, जिसमें से एक भी हिट नहीं हुई. अपने फ्लॉप करियर के बाद एक्ट्रेस ने 2009 में जीक्यू मैगजीन के संपादक चे कुरियन से शादी कर ली औऱ फिलहाल अपने परिवार के साथ ही हैं.अब अंतरा खुद एक बेटी की मां हैं और लो प्रोफाइल जिंदगी जी रही हैं. बात दें कि अंतरा के पति करोड़ पति हैं.

View this post on Instagram A post shared by Antara Mali Kurrien (@antara.mali)



अंतरा राम गोपाल वर्मा की पंसदीदा एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है, उन्होंने अंतार को अपनी फिल्म ‘प्रेम कथा’,’मस्त’ ‘डरना’ जैसी कई सारी फिल्मों में कास्ट किया था, हालांकि एक्ट्रेस को पहचान फिल्म ‘कंपनी’ से हालिस हुई थी. बोल्ड और हॉट अदाओं के लिए फेमस अंतरा ने अचानक ही बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था.