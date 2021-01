Rana Daggubati film haathi mere saathi to be released in-holi 2021 March- राणा दग्गुबाती व पुलकित सम्राट अभिनीत फिल्म ‘हाथी मेरे साथी’ को रिलीज किया जाना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. यह त्रिभाषी एडवेंचर ड्रामा होली से ठीक पहले 26 मार्च को सिनेमाघरों में उतरेगा. नई रिलीज की तारीख की पुष्टि करते हुए, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बुधवार को ट्वीट किया, “रिलीज डेट फाइनलाइज्ड … प्रभु सोलोमन द्वारा निर्देशित और इरोस मोशन पिक्च र्स द्वारा निर्मित ‘हाथी मेरे साथी’ सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए 26 मार्च की तारीख तय.” Also Read - CLAT Exam 2021: CLAT 2021 का एग्जाम हुआ पोस्टपोन, अब इस दिन आयोजित होगी परीक्षा

इस फिल्म को पहले इस साल जनवरी में मकर संक्रांति के अवसर पर रिलीज किए जाने की उम्मीद थी.

‘हाथी मेरे साथी’ ग्लोबल वार्मिग और वनों की कटाई के मुद्दे पर केंद्रित है. ये मुद्दे वन्यजीव और मानव आबादी को प्रभावित करते हैं.

फिल्म के हिंदी संस्करण में जोया हुसैन, श्रीया पिलगांवकर, पारस अरोड़ा, अंकित सागर और टीनू आनंद भी हैं.