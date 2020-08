नई दिल्ली: ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बाहुबली’ में भल्लालदेव का किरदार निभाने वाले एक्टर राणा दग्गुबाती ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड मिहिका बजाज से शादी रचा ली है. इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. दंपति की तस्वीर साझा करते हुए अभिनेता महेश बाबू ने ट्वीट किया, “आपको शादी की ढ़ेरों बधाई. आप दोनों को खुशहाल जीवन की कामना करता हूं.” महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर ने भी जोड़े को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, “मेरे प्यारे राना दग्गुबाती आपने आधिकारिक तौर पर शादी कर ली. क्लब में आपका स्वागत है. आपको ढ़ेर सारा प्यार.” Also Read - मिहीका बजाज के लहंगे को बनने में लगे थे 10,000 घंटे, ऐसे ही नहीं राणा दग्गुबाती की दुल्हन को हर कोई देखता रह गया

अभिनेत्री नानी ने मजाकिया अंदाज में कहा, “आइकॉनिक बैचलर राना दग्गुबाती का अंत देखा. बधाई बाबई.” शादी समारोह का आयोजन शनिवार रात हैदराबाद के रामानायडू स्टूडियो में संपन्न हुआ. अल्लू अर्जुन, सामंथा अक्किनेनी, नागा चैतन्य और राम चरण समेत कई अन्य लोगों को शादी में देखा गया था.

Yesss ! The wedding bells have chimes . @RanaDaggubati pic.twitter.com/vfk9sdq6eG

Perfect way to get permanently locked-down 🙂 Congratulations @RanaDaggubati , wishing you both a lifetime of happiness ♥️ https://t.co/asr7d0Vrf2

— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 8, 2020