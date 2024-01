Hanuman फिल्म का पोस्टर देखकर राणा दग्गुबाती ने उतारे जूते, लोग बोले 'यही है असली हिंदू'

Rana Daggubati Removed His Shoes For Hanuman Movie: साउथ की हालिया आई फिल्म हनुमान (Hanuman) जिसमें तेजा सज्जा नजर आ रहे हैं, इसकी जमकर धूम मची हुई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. साउथ के साथ ही फिल्म को हिंदी बेल्ट में भी जबरदस्त प्यार मिल रहा है. इस फिल्म के साथ कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) विजय सेतुपति (Vijay Setupati) की फिल्म ‘मेरी क्रिसमस’ (Merry Christmas) भी आई थी, लेकिन हर तरफ इसी के चर्चे हो रही हैं. इसी बीच में अब फिल्म से जुड़ा एक वीडियो सामने आ रहा और ये तब का है जब इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया है और इसमें साउथ स्टार राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati) भी हिस्सा लेने पहुंचे थे. ऐसे में ट्रेलर लॉन्च में पहुंचे राणा ने हनुमान का पोस्ट देखकर जो किया उसने हर किसी का दिल जीत लिया है. तो चलिए जानिए राणा दग्गुबाती ने ऐसा क्या किया था.

दरअसल मुंबई में फिल्म हनुमान के प्रमोशन इवेंट के दौरान साउथ राणा दग्गुबाती पहुंचे थे और दौरान का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो हनुमान का पोस्ट देखकर बेहद कमाल का किया है. राणा दग्गुबाती इस दौरान जब भगवान हनुमान के पोस्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने स्टेज पर पहुंचने से पहले अपने जूते उतार दिए औऱ इसके बाद वो नंगे पांव स्टेज पर पहुंचे और इसके बाद जमकर तस्वीरें क्लिक करवाई. राणा की ये सादगी ने हर किसी के दिल जीत लिया है.

The reason why I love Telugu film industry. Most of them are so connected with Hindu culture…

Just see how @RanaDaggubati removed his shoes before posing in front of the Bajrang Bali’s poster… Such small things do matter… pic.twitter.com/MrpPSEc7nt

— Mr Sinha (@MrSinha_) January 14, 2024