Also Read - जल्द होने वाली है सगाई तो जरूर देखें राणा दग्गुबाती की मंगेतर मिहिका बजाज का ये Adorable सिल्क साड़ी लुक

View this post on Instagram

Roka Ceremony!!! @ranadaggubati 💙 @miheekabajaj #miheeka #miheekabajaj #miheekadaggubati #ranadaggubati #miheekarana #ranamiheeka #ranheeka