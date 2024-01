Animal सॉन्ग पर डांस करते दिखे Ranbir-Alia, दोनों कपल की की परफॉर्मेंस ने बढ़ा दी फिल्मफेयर अवॉर्ड की शान

Ranbir-Alia Dance Video: बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’ से धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर ऑडियंस को इंटरटेन करने के लिए रिलीज हुई है. इस फिल्म में रणबीर कपूर को अलग लुक देखने को मिला वहीं,फिल्म रिलीज से लेकर अबतक चर्चा में बनी हुई है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को ‘एनिमल’ सॉन्ग ‘जमाल कुडू’ पर एक साथ डांस करते हुए देखा जा रहा है. दरअसल इस परफॉर्मेंस की शुरुआत रणबीर कपूर ने फिल्मफेयर अवॉर्ड के दौरान किया जिसके थोड़ी देर बाद वो स्टेज से नीचे आकर अपनी वाईफ आलिया भट्ट के साथ खूबसूरत अंदाज में डांस करते नजर आए.

28 जनवरी को हुए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के दौरान रणबीर कपूर ने ‘जमाल कुडू’ गाने पर कदम थिरकाते हुए नजर आए. इस दौरान उनके साथ उनकी वाईफ आलिया भट्ट भी हस्बैंड का साथ दे रही हैं. रणबीर स्टेज से नीचे आकर जमाल कुडू गाने पर डांस करते हैं. आलिया और रणबीर दोनों ही सिर पर ग्लास बैलेंस करके डांस करते हैं. उसके बाद रणबीर अपनी पत्नी को किस करके वापस स्टेज पर चले जाते हैं. दोनों कपल की ये वीडियो फैंस को बहुत पसंद आ रही है. आपको बता दें कि एक्टर को फिल्म ‘एनिमल’ के लिए बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से भी नवाजा गया है. वहीं, आलिया भट्ट को भी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से नवाजा गया है.

Alia Bhatt and Ranbir Kapoor performing Jamal Kudu at the Filmfare Awards 😍 @aliaa08#AliaBhatt #RanbirKapoor #FilmfareAwards2024 pic.twitter.com/pKImIPOOhj

— Alia Bhatt Fans Club (@AliaBhatfc) January 28, 2024