TRP List 38th Week 2021 by Ormax Media: इस हफ्ते ही TRP लिस्ट (TRP List Of This Week 2021) ऑरमेक्स मीडिया (Ormax Media) के द्वारा जारी कर दी गई है. पिछले हफ्ते की तरह ही ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) ने अपने टीआरपी से सबको हैरान करके रख दिया है. हालांकि ‘अनुपमा’ को इस दौरान बड़ा छड़का लगा है. सके अलावा इस बार कई पसंदीदा शो टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते ही TRP लिस्ट में कौन से शो से कौन से पायदान की कुर्सी पर कब्जा किया है.Also Read - Anupamaa Spoiler Alert: अनुज करेगा अनुपमा के लिए अपने प्यार का इज़हार, वनराज के सामने होगा इश्क का ऐलान

1. तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah)

टीवी के कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’(Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) ने एक बार पिर से नंबर वन की कुर्सी पर अपना हक जमा लिया है. बता दें कि ऑरमेक्स मीडिया की लिस्ट में ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’(Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) एक बार फिर से नंबर वन पर पर हैं. Also Read - Ranbir Kapoor- Alia Bhatt Marriage! बेहिसाब इश्क है जनाब, दिन गुजरता है ज़ालिम और गहरा होता है

2. द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)

टीवी पर सबको हंसाने वाला द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) इस बार भी दूसरे स्थान पर है. बता दें कि शो ने ‘अनुपमा’ (Anupama) की कुर्सी हासिल की है और दूसरी बार ये शो नंबर दो पर स्थान हासिल किया है. Also Read - Sardar Udham Singh Teaser: विक्की कौशल स्टारर ‘सरदार उधम सिंह’ का टीजर रिलीज, कहा- ‘उनका नाम इतिहास में दर्ज है’

3. अनुपमा

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly), मदालसा शर्मा (Madalsa Sharma) और सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) स्टारर शो ‘अनुपमा’ (Anupama) शुरू से टॉप पर रहता है, लेकिन बीते कुछ हफ्ते से शो की टीआरपी थोड़ा कम हुई है. बता दें कि ऑरमेक्स मीडिया टीआरपी लिस्ट में ‘अनुपमा’ एक पायदान और नीचे सरक गया है.

4. कौन बनेगा करोड़पति 12 (Kaun Banega Crorepati 12)

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bacchan) का मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति 12 (Kaun Banega Crorepati 12) एक बार फिर से टीआरपी लिस्ट में आ गया है. बता दें कि शो में हर शुक्रवार सितारे आते हैं और इसके साथ ही इस शो के नए सीजन ने शुरुआत से ही धमाल मचाना शुरु कर दिया है.

5. उडारियां (Udaariyaan)

इस शो ‘उडारियां ‘(Udaariyaan) ने पिछले कुछ हफ्तों से दर्शकों पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है. इस हफ्ते इस शो को ऑरमेक्स मीडिया के टॉप 5 शोज में जगह मिल गई है. इस शो ने बड़ी उछाल मारी है. इस शो को ऑरमेक्स मीडिया के टॉप 10 शोज की लिस्ट में 5वां स्थान मिला है