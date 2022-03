Ranbir Kapoor and Shraddha Kapoor Video: रणबीर कपूर आखिरी बार फिल्म ‘संजू’ (Sanju) में नजर आए थे, तब से लेकर आज तक उनके फैंस को अपने चहेते एक्टर की नई मूवी का बेसब्री से इंतजार है. जल्द ही रणबीर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Bollywood Actress Alia Bhatt) के साथ फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ (Brahmastra) से बड़े पर्दे पर धूम मचाने जा रहे हैं, इस बीच वो अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में भी व्यस्त हो गए हैं. आलिया के बाद रणबीर कपूर अपनी कोस्टार श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) संग स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आएंगे. बताया जा रहा है कि दोनों की फिल्म का नाम ‘लव रंजन’ (Luv Ranjan) होगा. शनिवार को फिल्म के सेट से रणबीर और श्रद्धा (Ranbir and Shraddha Movie) का एक वीडियो भी सामने आया है.Also Read - 'भयावह महसूस होता था', The Kashmir Files के लेखक ने 700 लोगों का लिया था इंटरव्यू, बताया अपना अनुभव

‘ब्रह्मास्त्र’ और ‘लव रंजन’ के अलावा रणबीर कपूर ‘शमशेरा’ को लेकर भी सुर्खियों में है. ऐसे में उनके फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि रणबीर आने वाले समय में बैक टू बैक फिल्मों से दूसरे एक्टर्स को टक्कर देने वाले हैं, रणबीर अब ‘लव रंजन’ में श्रद्धा कपूर के साथ मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे. फिल्म के सेट से लीक हुए वीडियो में दोनों कलाकारों को एक गाने के लिए डांस करते देखा जा सकता है. बता दें कि श्रद्धा कपूर पहली बार रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. दिलचस्प बात यह है कि दोनों इन दिनों दिल्ली में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. Also Read - Watch Video: Lock UPP में जेलर बने Karan Kundra ने खोया आपा, ऑन कैमरा कंटेस्टेंट्स को दी गाली

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म से उनके डांस सीक्वेंस का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वीडियो में रणबीर अपने नीले रंग के कुर्ते में बेहद खूबसूरत लग रहे थे, वहीं श्रद्धा पीले रंग की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने बाल खुले रखे हुए हैं. जाहिर है कि डांस सीक्वेंस फिल्म में एक शादी के सेट-अप का है, जिसे किसी बड़ी जगह शूट किया जा रहा है. वायरल वीडियो में रणबीर और श्रद्धा की केमिस्ट्री की झलक भी देखने को मिली जिसने फैंस को एक्साइटेड कर दिया. Also Read - Radhe Shyam: स्पेन में हुई 'बाहुबली' Prabhas की सर्जरी, 'सालार' के सेट पर लगी थी चोट